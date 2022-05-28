Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye-Azerbaycan ilişkileri) İkili ilişkilerimizi sadece bölgeye değil, tüm dünyaya örnek olacak bir seviyeye taşıdık" - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye-Azerbaycan ilişkileri) İkili ilişkilerimizi sadece bölgeye değil, tüm dünyaya örnek olacak bir seviyeye taşıdık"

AA - Güncel
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Azerbaycan"ın Seçkin Gözlemci Günü'nde bir konuşma yaptı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Azerbaycan"ın Seçkin Gözlemci Günü'nde bir konuşma yaptı.

AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Seçkin Gözlemci Günü Azerbaycan Türkiye Güncel Haberler

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