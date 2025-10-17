Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Afrika 5. İş ve Ekonomi Forumu'nda konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hamas ile İsrail arasında varılan mutabakatın kalıcı olması, kalıcı barışa zemin oluşturması için yoğun çaba içerisindeyiz. Ancak İsrail'in kötü sicili dolayısıyla tedbiri ve temkini elden bırakmıyoruz. Gazze'nin süratle yaralarını sarmaya ve yeniden ayağa kalkmaya ihtiyacı var. Biz bunun için ne gerekiyorsa yapmaya inşallah devam edeceğiz." dedi.

Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye- Afrika 5. İş ve Ekonomi Forumu'nda yaptığı konuşmada, gittikleri her yere asırlarca barışı, huzuru, sevgiyi ve saygıyı götürdüklerini belirtti.

Aynı zamanda refah ve istikrarı da götürdüklerini kaydeden Erdoğan, "Kıtayla münasebetlerimizi hüsnüniyet ve samimiyetimizin yanı sıra işte bu tertemiz sicilimiz sayesinde günden güne geliştirdik, güçlendirdik. Kıtadaki büyükelçilik sayımızı 44'e çıkardık, kısa vadede hedefimiz 50. Bugün Ankara'da 38 Afrika ülkesinin büyükelçiliği faaliyet gösteriyor. Bilhassa ticaret ve yatırım alanlarında yakaladığımız olağanüstü başarı hem ülkemizin hem de Afrika ülkelerinin refahına katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk yüklenicilerin Afrika'da toplam değeri 97 milyar dolara ulaşan 2 binden fazla projeyi üstlendiğini belirterek, "Kıta genelindeki yatırımlarımızın piyasa değeri ise 15 milyar doları aştı. Bu yatırımlar neticesinde 100 binden fazla Afrikalı kardeşimiz istihdama katılarak üretimi destekliyor. 49 Afrika ülkesiyle iş konseylerimiz, 31 ülkede de ticari müşavirliklerimiz var. Kıtanın geneliyle 2003 yılında 5,4 milyar dolar olan ticaretimiz, 2024 yılı sonu itibarıyla 40 milyar dolar bandında." diye konuştu.

Türk Hava Yollarının (THY) kıta sathında 42 ülke ve 64 noktaya sefer düzenlediğini hatırlatan Erdoğan, "Eşim Emine Erdoğan'ın himayesinde Ankara'da açılan Afrika Kültür Evi'yle 9 yıldır kıtanın kültürel ve beşeri zenginliğini ülkemize taşıyoruz. Türkiye burslarıyla, Maarif Vakfımızla, Diyanet Vakfımızla, TİKA'mız ve sivil toplum kuruluşlarımızla eğitimden kalkınma yardımlarına kıtadaki dostlarımızın her daim yanındayız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Afrika Birliğinin barış çabalarına en güçlü desteği veren ülkelerden biriyiz. Ankara süreci kapsamında Somali ile Etiyopya arasındaki anlaşmazlığın çözümüne yönelik arabuluculuk rolümüz bu çabaların bir örneğidir. Sudan'da süren çatışmalar, sizin gibi bizi de derinden yaralıyor. Ülkede önce ateşkesin sağlanmasını ve ardından da kalıcı barışın diyalog yoluyla tesis edilmesini arzu ediyoruz. Sudan'da yaşanan insani dram artık felaket boyutuna varmıştır. Sudanlı kardeşlerimizi sadece kurşunlar ve bombalar değil maalesef açlık ve susuzluk da öldürüyor. Uluslararası toplumun ve kuruluşların Sudan'daki trajediye yeterince eğilmediğini üzülerek müşahede ediyoruz. Sudan'da akan kanın durması hepimizin insanlık görevidir."

"Tüm insanlığın gözü önünde 2 yıl boyunca bir soykırım yaşandı"

Türkiye olarak her çatışma bölgesinde olduğu gibi Sudan'a da yardımları ulaştırdıklarını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kolonyalizm kağıt üzerinde yıllar önce son bulmuş fakat postmodern yöntemlerle varlığını bir şekilde devam ettirmiştir. Afrika'ya geçmişte beyaz adamın yükü gözüyle bakanlar, bugün de benzer bir yaklaşım içindedir. Batı dünyası ne yazık ki Afrika kıtasındaki iç savaş, çatışma ve ihtilafları kıtanın kaderi olarak görüyor. Bunun için ekonomik çıkarı olmayınca sorunların çözümü noktasında elini taşın altına koymaktan kaçınıyor. Hatta kimi aktörlerin bu çatışmaları körüklediğini hepimiz biliyoruz. Neticede savaş baronları kazanırken kaybeden masum siviller oluyor. Çatışma ve krizlerin yükünü ise genellikle çocuklar ve kadınlar çekiyor. Bunu sadece Sudan ve diğer çatışma bölgelerinde değil, işte en son hem de çok dramatik bir şekilde Gazze'de gördük."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in 2 yıl boyunca sürdürdüğü saldırılarında 68 bin Filistinlinin şehit olduğunu, 170 bini aşkın kişinin yaralandığını, bazıları açlıktan olmak üzere 20 binden fazla çocuğun öldüğünü ve birçok gazetecinin de sırf hakikati duyurdukları için katledildiğini söyledi.

Enkazın altında ne kadar masumun naaşı olduğunu kimsenin bilmediğini belirten Erdoğan, "Tüm insanlığın gözü önünde 2 yıl boyunca bir soykırım yaşandı ve sözde medeni dünya buna engel olamadı. Doğru düzgün tepki göstermedi. Daha vahimi, soykırım sürerken bize ve Afrikalı kardeşlerimize demokrasi dersi veren Batılı devletler İsrail'e silah yardımı yapmaya devam etti. Şunu burada büyük bir memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Gazze soykırımında tıpkı Türkiye ve Türk milleti gibi Afrikalı kardeşlerimiz de gerçekten vicdanlı bir duruş sergilemişlerdir." diye konuştu.

Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından Uluslararası Adalet Divanında İsrail aleyhine açılan soykırım davasının bu süreçte tarihe not düşen cesur bir tavır olduğunu kaydeden Erdoğan, Gazzeli mazlumları yalnız bırakmayan Afrika halklarına yürekten teşekkür ettiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biliyorsunuz, bizim de gayretlerimizle Gazze'de ateşkes sağlandı. Pazartesi günü Şarm el-Şeyh'te dört ülkenin liderleri olarak çok önemli bir deklarasyona imza attık. Hamas ile İsrail arasında varılan mutabakatın kalıcı olması, kalıcı barışa zemin oluşturması için yoğun çaba içerisindeyiz. Ancak İsrail'in kötü sicili dolayısıyla tedbiri ve temkini elden bırakmıyoruz. Gazze'nin süratle yaralarını sarmaya ve yeniden ayağa kalkmaya ihtiyacı var. Biz bunun için ne gerekiyorsa yapmaya inşallah devam edeceğiz. Sizlerden de Filistin halkıyla dayanışmanızı güçlendirerek sürdürmenizi, özellikle istirham ediyorum." ifadelerini kullandı.

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahmud Ali Yusuf'a 2025 yılında üstlendiği komisyon başkanlığı görevinde başarılar dileyen Erdoğan, Türk iş insanları ve yatırımcılarını kıta genelinde gerek altyapı gerekse üst yapı noktasında sürdürdükleri çalışmalarından ötürü tebrik edip, forumun hayırlı olmasını diledi.

Programdan notlar

Program, Türkiye-Afrika işbirliğini anlatan kısa film izletilmesiyle başladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak da programda birer konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a konuşmasının ardından Bakan Bolat ve DEİK Başkanı Olpak hediye takdim etti.

Program aile fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.

(Bitti)