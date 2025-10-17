Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Afrika 5. İş ve Ekonomi Forumu'nda konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Türkiye, milli gelire göre dünyada en fazla yardım yapan ülkelerden biridir. Kimsenin inancına, kimliğine, kökenine bakmıyor, nerede olursa olsun ihtiyaç sahiplerinin yaralarını sarmak için koşturuyoruz. Bunları yaparken de başkaları gibi hiçbir maddi karşılık beklemiyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye-Afrika 5. İş ve Ekonomi Forumu'nda yaptığı konuşmada, Afrika kıtasıyla geçmişi 10. yüzyıla dayanan köklü bir muhabbete ve dostluğa sahip olduklarını söyledi.

Timbuktu'dan Haram'a, Kahire'den Cape Town'a kadar pek çok şehirde bu dostluğun, kardeşliğin ve kaderdaşlığın silinmez izleri ve hatıraları olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizlerin huzurunda büyük bir gururla söylüyorum. Görev süresi boyunca kıtaya 50'nin üzerinde ziyaret gerçekleştirmiş bir siyasetçiyim. Uzun yıllar sonra, 2011'de Mogadişu'ya giden ilk hükümet başkanıyım. En kuzeyinden en güneyine, en batısından en doğusuna kadar Afrika'nın dört bir yanındaki kardeşlerimin misafiri oldum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ziyaretlerinde Afrika'nın zengin kültürü ve sıcakkanlı insanlarını yakından tanıma fırsatı bulduğunu belirterek, "Yüzlerimiz ve gözlerimizin renkleri farklı olsa da gözyaşlarımızın renginin aynı olduğunu Somali'den Sudan'a birçok yerde bizzat gördük. Her ziyaretimde hayatın tüm zorluklarına rağmen yüzlerinden tebessüm hiç eksik olmayan Afrikalı kardeşlerimin yaşama sevincine hayran kaldım. Şunu da bilmenizi isterim ki gittiğim her ülkede kendimi yabancı bir yerde değil, kendi evimde, kendi ülkemde gibi hissettim." ifadelerini kullandı.

"Son 23 yılda kalkınma ve refah yolunda büyük mesafeler aldık"

Şair Nazım Hikmet'in "Asya-Afrika Yazarlarına" adlı şiirini aktaran Erdoğan, Türkiye'nin de çok ciddi bir ekonomik, siyasi ve sosyal buhranlar yaşadığı bir dönemde yazılan bu mısraların evrensel bir dayanışmayı yansıttığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Elbette 63 sene öncesinin o sancılı günleri artık ülkemizde geride kaldı. Hamdolsun Türkiye aradan geçen sürede çok değişti, çok gelişti. Özellikle son 23 yılda kalkınma ve refah yolunda büyük mesafeler aldık." dedi.

Türkiye'de nereden nereye gelindiğini göstermesi için bazı rakamları paylaşmak istediğini kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti:

"G-20 üyesi olarak cari fiyatlarla dünyanın en büyük 17'nci ekonomisiyiz. 2024 yılı satın alma gücü paritesine göre 12'nci sıradayız. İnşallah bu sene 11'inci sıraya yükseleceğiz. 23 yılda yıllık ortalama yüzde 5,4 oranında büyüme kaydettik. 2002'de 238 milyar dolar olan milli gelirimizi 2024 yılında 1,5 trilyon dolar sınırına getirdik. Kişi başına düşen milli gelirimiz, 3 bin 608 dolarken 2024 yılında 14 bin 751 dolara ulaştı. 2025 yılı ikinci çeyreğinde kişi başı milli gelir 17 bin dolara yaklaştı. Merkez Bankası rezervimiz - buraya dikkat edin - 27 milyar dolardı, bugün 189,7 milyar dolar. 36 milyar dolar olan ihracatımız bugün 270 milyar doları zorluyor. Turist sayımızı 15 milyondan 62 milyon 270 bine, turizm gelirimizi ise 61 milyar doların üzerine çıkardık. Savunma sanayindeki başarı hikayemizi sizler zaten biliyorsunuz. Şuraya da özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. 2002 yılında ülkemizdeki motorlu kara taşıtı sayısı 8,5 milyonken bugün itibariyle 33 milyonu buldu. 2000'li yılların başında 13 milyon civarında binamız vardı. Son 23 yılda bunu ikiye katlayarak 26 milyona ulaştırdık. 26 olan havalimanı sayımız 58'e yükseldi. Eğitimde derslik sayımız 343 bindi, bugün 615 bini geçti. 76 olan üniversite sayımız aynı şekilde 308'e ulaştı. Sağlıkta yatak sayımızı 164 binden alıp 271 bine çıkardık. Şehir hastaneleri adını verdiğimiz 25 adet modern sağlık kampüsünü milletimizin hizmetine sunduk."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat 2023'te 53 binden fazla canlarını yitirdikleri asrın en büyük deprem felaketlerinden birini yaşadıklarını anımsatarak, deprem bölgesi için 90 milyar dolar civarında harcama yaptıklarını, yalnızca 2,5 yılda 304 bin konutu afetzede vatandaşlara teslim ettiklerini vurguladı.

Yıl sonuna kadar hedeflerinin 453 bin konutun anahtarlarını takdim etmek olduğunun altını çizen Erdoğan, "Bu çarpıcı rakamları ve oranları daha da çoğaltabiliriz. Sadece 23 yılda başardıklarımız inşallah gelecekte başaracaklarımızın teminatıdır." diye konuştu.

"Türkiye milli gelire göre dünyada en fazla yardım yapan ülkelerden biridir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şurası da ülkemiz açısından gurur vericidir. Türkiye, milli gelire göre dünyada en fazla yardım yapan ülkelerden biridir. Kimsenin inancına, kimliğine, kökenine bakmıyor, nerede olursa olsun ihtiyaç sahiplerinin yaralarını sarmak için koşturuyoruz. Bunları yaparken de başkaları gibi hiçbir maddi karşılık beklemiyoruz. Kıymetli misafirler, çok değerli dostlarım, sizlerin de çok iyi bildiğine inandığım bir Afrika atasözü şöyle diyor, 'Hızlı yol almak istiyorsan yalnız git. Ama eğer uzak menzilleri hedefliyorsan birlikte yürü.' İşte, hikmet dolu bu sözün ışığında Afrika'yla ilişkilerimizi uzun vadeli ve sürdürülebilir bir gelecek tasavvuru üzerine bina ettik. Hamdolsun biz tarihinin hiçbir sayfasında sömürgecilik lekesini, bu utancı taşımamış bir ülkeyiz."

(Sürecek)