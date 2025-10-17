Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Afrika 5. İş ve Ekonomi Forumu'nda konuştu: (1)

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hızla büyüyen ekonomisiyle hızla gelişen yatırım ortamıyla üç kıtanın tam merkezindeki coğrafi konumuyla Türkiye'nin kapısının, dünyanın farklı bölgelerinden her yatırımcıya, her girişimciye ardına kadar açık olduğunu belirterek, "Devletimizin ilgili...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hızla büyüyen ekonomisiyle hızla gelişen yatırım ortamıyla üç kıtanın tam merkezindeki coğrafi konumuyla Türkiye'nin kapısının, dünyanın farklı bölgelerinden her yatırımcıya, her girişimciye ardına kadar açık olduğunu belirterek, "Devletimizin ilgili tüm kurumları, ilgili bakanlıklarımız, cumhurbaşkanlığına bağlı yatırım ajansımız, ülkemize huzurla yatırım yapmak isteyen herkese gereken desteği vermeye hazırdır." dedi.

Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye- Afrika 5. İş ve Ekonomi Forumu'nda yaptığı konuşmasına bakanlar ve heyet başkanlarını, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahmud Ali Yusuf ve diğer katılımcıları millet ve özellikle de ailesi adına selamlayarak başladı.

Yeni işbirliklerine zemin oluşturması temennisinde bulunduğu forumun düzenlenmesinde emeği geçen Ticaret Bakanlığı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile tüm kurum ve kuruluşları tebrik eden Erdoğan, 2016 yılında ilki tertip edilen forumun, zaman içerisinde Afrika'nın dört bir yanından katılımcının desteğiyle somut projelere dönüşen kararların alındığı bir platform haline geldiğini söyledi.

Erdoğan, küresel ticarette belirsizlik ve risklerin arttığı bir dönemde 2 gün süresince gerçekleştirilecek toplantılarda tarım, gıda, tekstil, enerji, madencilik ve sağlık gibi konularda çok kıymetli değerlendirmelerin paylaşıldığını kaydederek, "Afrika'nın farklı ülkelerinden İstanbul'umuzu teşrif eden misafirlerimiz ülkelerindeki yatırım ortamını ve ticari imkanlarını hem diğer katılımcılara hem de Türk iş dünyasına anlatma fırsatı buldu. Neticede ticari münasebetlerimizin geleceğine dair güçlü bir sinerji oluştu. Burada yeni dostlukların kurulmasını, yeni iş birliklerinin oluşmasını, yeni ortaklıkların tesis edilmesini önemsiyor, bunların kalıcı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Gelecek yıl Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin 4'üncüsü yapılacak

Bir konuyu özellikle ifade etmek istediğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Hızla büyüyen ekonomisiyle, hızla gelişen yatırım ortamıyla, üç kıtanın tam merkezindeki coğrafi konumuyla Türkiye'nin kapısı, dünyanın farklı bölgelerinden her yatırımcıya her girişimciye ardına kadar açıktır. Devletimizin ilgili tüm kurumları, ilgili bakanlıklarımız, cumhurbaşkanlığına bağlı yatırım ajansımız, ülkemize huzurla yatırım yapmak isteyen herkese gereken desteği vermeye hazırdır. Bunu buradaki tüm dostlarımızın çok iyi bilmesini rica ediyorum. Ülkemizde bulunduğunuz süre zarfında sizler de şahit oldunuz. Hiçbir ayrım yapmadan, hiçbir ön yargı taşımadan özellikle kimseye bir dayatmada bulunmadan eşitlik, karşılıklı saygı ve kazan-kazan ilkeleri temelinde tecrübemizi, siyasi ve kültürel birikimimizi sizlerle samimiyetle paylaşmanın gayreti içerisindeyiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2005'i Türkiye'de Afrika yılı ilan ederek kıtayla ilişkilerde yeni bir sayfa açtıklarını belirterek, "O günden bu yana tam 20 sene geçti. Bu 20 yılda el ele, omuz omuza hepsinden öte, gönül gönüle vererek ilişkilerimizi hayal dahi edilemeyecek noktalara getirdik. Türkiye-Afrika ilişkilerinin müşterek çabalarımızla stratejik ortaklık seviyesine ulaşmasından fevkalade memnunuz." diye konuştu.

Bu sene ayrıca Türkiye'nin Afrika Birliği'ndeki gözlemci statüsünün 20'nci yılını idrak ettiğini anımsatan Erdoğan, gelecek yıl Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin 4'üncüsünü tertipleyeceklerini, hazırlıklarına başladıkları bu önemli zirvenin kıtanın kalkınmasına ve refahına yönelik gayretlerin yeni bir nişanesi olacağına inandığını dile getirdi.

(Sürecek)

Kaynak: AA / Ferhat Yasak - Güncel
Bomba iddia: AK Parti, kendilerine gelmek isteyen iki belediye başkanına kapıyı kapattı

AK Parti, iki belediye başkanına kapıyı kapattı: Sizi istemiyoruz
Abdullah Öcalan 'umut hakkı' talep etti: Devlet adım atmalı

Öcalan "umut hakkı" istedi
Öcalan'ın 'Umut hakkı' talebi sonrası DEM Parti harekete geçti

Öcalan'ın talebi sonrası DEM'den tansiyonu yükseltecek hamle
200 liranın üstünde imzası olan eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı tutuklandı

200 liranın üstünde imzası olan başkan yardımcısı tutuklandı
Memurun fazla mesai ücreti belli oldu

Memur maaşında bir kaleme zam geldi! İşte yeni yılda ödenecek tutar
Yanlış duymadınız! Lamine Yamal artık imza atamayacak

Yanlış duymadınız! Yamal artık imza atamayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrikalılara Nazım Hikmet'in dizeleriyle seslendi

Erdoğan, Afrikalılara Nazım Hikmet'in dizeleriyle seslendi
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem hakkındaki iddialara son nokta konuldu

Herkes o iddiayı konuşuyordu! Test sonuçları belli oldu
Gastronomi şehrinde mide bulandıran görüntüler! Düğünlere ve lokantalara vereceklerdi

Gastronomi şehrinde mide bulandıran görüntüler
AK Parti'nin yeni ekonomi paketinin ayrıntıları: Borçlanma oranı, prim desteği, emlak vergisi…

AK Parti'nin hazırladığı yeni paketin detayları belli oldu
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Kalp krizi sonrası ilk gelişme! Fatih Ürek'le ilgili umut veren detay

Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Fatih Ürek'ten yeni haber
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
Her yıl binlerce kişi geliyor: Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik

Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik
Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra evden çıkarıldı, hamama götürüldü ve tıraş ettirildi

Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra yıkanıp tıraş ettirildi
Genç kadın, işe giderken tanımadığı kişi tarafından bıçaklandı

Genç kadın, işe giderken tanımadığı kişi tarafından bıçaklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.