Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Afrika 5. İş ve Ekonomi Forumu'nda konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hızla büyüyen ekonomisiyle hızla gelişen yatırım ortamıyla üç kıtanın tam merkezindeki coğrafi konumuyla Türkiye'nin kapısının, dünyanın farklı bölgelerinden her yatırımcıya, her girişimciye ardına kadar açık olduğunu belirterek, "Devletimizin ilgili tüm kurumları, ilgili bakanlıklarımız, cumhurbaşkanlığına bağlı yatırım ajansımız, ülkemize huzurla yatırım yapmak isteyen herkese gereken desteği vermeye hazırdır." dedi.

Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye- Afrika 5. İş ve Ekonomi Forumu'nda yaptığı konuşmasına bakanlar ve heyet başkanlarını, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahmud Ali Yusuf ve diğer katılımcıları millet ve özellikle de ailesi adına selamlayarak başladı.

Yeni işbirliklerine zemin oluşturması temennisinde bulunduğu forumun düzenlenmesinde emeği geçen Ticaret Bakanlığı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile tüm kurum ve kuruluşları tebrik eden Erdoğan, 2016 yılında ilki tertip edilen forumun, zaman içerisinde Afrika'nın dört bir yanından katılımcının desteğiyle somut projelere dönüşen kararların alındığı bir platform haline geldiğini söyledi.

Erdoğan, küresel ticarette belirsizlik ve risklerin arttığı bir dönemde 2 gün süresince gerçekleştirilecek toplantılarda tarım, gıda, tekstil, enerji, madencilik ve sağlık gibi konularda çok kıymetli değerlendirmelerin paylaşıldığını kaydederek, "Afrika'nın farklı ülkelerinden İstanbul'umuzu teşrif eden misafirlerimiz ülkelerindeki yatırım ortamını ve ticari imkanlarını hem diğer katılımcılara hem de Türk iş dünyasına anlatma fırsatı buldu. Neticede ticari münasebetlerimizin geleceğine dair güçlü bir sinerji oluştu. Burada yeni dostlukların kurulmasını, yeni iş birliklerinin oluşmasını, yeni ortaklıkların tesis edilmesini önemsiyor, bunların kalıcı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Gelecek yıl Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin 4'üncüsü yapılacak

Bir konuyu özellikle ifade etmek istediğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Hızla büyüyen ekonomisiyle, hızla gelişen yatırım ortamıyla, üç kıtanın tam merkezindeki coğrafi konumuyla Türkiye'nin kapısı, dünyanın farklı bölgelerinden her yatırımcıya her girişimciye ardına kadar açıktır. Devletimizin ilgili tüm kurumları, ilgili bakanlıklarımız, cumhurbaşkanlığına bağlı yatırım ajansımız, ülkemize huzurla yatırım yapmak isteyen herkese gereken desteği vermeye hazırdır. Bunu buradaki tüm dostlarımızın çok iyi bilmesini rica ediyorum. Ülkemizde bulunduğunuz süre zarfında sizler de şahit oldunuz. Hiçbir ayrım yapmadan, hiçbir ön yargı taşımadan özellikle kimseye bir dayatmada bulunmadan eşitlik, karşılıklı saygı ve kazan-kazan ilkeleri temelinde tecrübemizi, siyasi ve kültürel birikimimizi sizlerle samimiyetle paylaşmanın gayreti içerisindeyiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2005'i Türkiye'de Afrika yılı ilan ederek kıtayla ilişkilerde yeni bir sayfa açtıklarını belirterek, "O günden bu yana tam 20 sene geçti. Bu 20 yılda el ele, omuz omuza hepsinden öte, gönül gönüle vererek ilişkilerimizi hayal dahi edilemeyecek noktalara getirdik. Türkiye-Afrika ilişkilerinin müşterek çabalarımızla stratejik ortaklık seviyesine ulaşmasından fevkalade memnunuz." diye konuştu.

Bu sene ayrıca Türkiye'nin Afrika Birliği'ndeki gözlemci statüsünün 20'nci yılını idrak ettiğini anımsatan Erdoğan, gelecek yıl Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin 4'üncüsünü tertipleyeceklerini, hazırlıklarına başladıkları bu önemli zirvenin kıtanın kalkınmasına ve refahına yönelik gayretlerin yeni bir nişanesi olacağına inandığını dile getirdi.

(Sürecek)