Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, 2023'ü birliğine, beraberliğine, kardeşliğine sahip çıkarak atlatırsa Allah'ın izniyle ekonomi dahil hiçbir alanda...
AA - Ferdi Türkten - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, 2023'ü birliğine, beraberliğine, kardeşliğine sahip çıkarak atlatırsa Allah'ın izniyle ekonomi dahil hiçbir alanda kimse bizi tutamaz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye, 2023'ü birliğine, beraberliğine, kardeşliğine sahip çıkarak atlatırsa Allah'ın izniyle ekonomi dahil hiçbir alanda kimse bizi tutamaz."
AA / Ferdi Türkten - Güncel