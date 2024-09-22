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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nin Önünde Yoğun İlgiyle Karşılandı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79'uncu Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye geldi. New York'ta Türkevi önünde toplanan vatandaşlarla selamlaştı. Erdoğan, burada ikili temaslar ve BM görüşmeleri gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkevi'nin önünde yoğun ilgiyle karşılandı

NEW YORK - Birleşmiş Milletler 79'uncu Genel Kuruluna katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'ye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta bulunan Türkevi önünde vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in 79'uncu Genel Kuruluna katılmak üzere beraberindeki heyet ile birlikte New York John F. Kenndy havalimanına indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyeti, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Washington Büyükelçisi Sedat Önal veNewYorkBaşkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal, havalimanında karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve bazı yetkililer de zirve kapsamında ABD'ye geldi. New York'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu süresince hem Birleşmiş Milletler görüşmelerini yapacak hem de ikili temaslarda bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek isteyen Türk vatandaşları New York Manhattan bölgesinde bulunan Türkevi'nin önünde toplandı. Erdoğan vatandaşlarla selamlaştıktan sonra Türkevi'ne giriş yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nin Önünde Yoğun İlgiyle Karşılandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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