Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile Görüştü

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TÜRKEVİ'NDE SIRBİSTAN CUMHURBAŞKANI VUCİC'İ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler 79'uncu Genel Kurulu için gittiği New York'taki Türkevi'nde Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir görüşme gerçekleştirdiği açıklandı. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile Sırbistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleler değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin her alanda güçlenmeye devam ettiğini, iş birliği alanlarını çeşitlendirme ve geliştirmeye büyük bir kararlılık içinde devam edileceğini ayrıca Sırbistan ile Kosova arasındaki diyalog sürecinin devamının önemli olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de İsrail saldırganlığı nedeniyle büyük bir insanlık dramı yaşandığını, katliamların durması için uluslararası toplumun tek ses olması gerektiğini, İsrail'in çatışmaları bölgenin tamamına yayma gayretlerinin engellenmemesi durumunda, dünya barışının daha büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalacağını ifade etti.