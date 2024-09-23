Üye Girişi
Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile Görüştü
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ile Sırbistan arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel meseleler değerlendirildi. Erdoğan, iş birliğini güçlendirme kararlılığını vurgularken, Gazze'deki insani krizin durdurulması için uluslararası toplumun birlikte hareket etmesi gerektiğini belirtti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TÜRKEVİ'NDE SIRBİSTAN CUMHURBAŞKANI VUCİC'İ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler 79'uncu Genel Kurulu için gittiği New York'taki Türkevi'nde Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir görüşme gerçekleştirdiği açıklandı. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile Sırbistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleler değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin her alanda güçlenmeye devam ettiğini, iş birliği alanlarını çeşitlendirme ve geliştirmeye büyük bir kararlılık içinde devam edileceğini ayrıca Sırbistan ile Kosova arasındaki diyalog sürecinin devamının önemli olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de İsrail saldırganlığı nedeniyle büyük bir insanlık dramı yaşandığını, katliamların durması için uluslararası toplumun tek ses olması gerektiğini, İsrail'in çatışmaları bölgenin tamamına yayma gayretlerinin engellenmemesi durumunda, dünya barışının daha büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalacağını ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Uluslararası İlişkiler Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan Diplomasi Sırbistan New York Politika Türkiye Türkevi Güncel Gazze

F-35 satışına yeşil ışık yakan ABD'den çarpıcı 'İncirlik' şartı

F-35 satışına yeşil ışık yakan ABD'den çarpıcı "İncirlik" şartı

 Erdoğan'ın çağrısı karşılık buldu! Esad'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren tarihi karar

Esad'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren tarihi karar

 Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta! Hafize Gaye Erkan da karşılayanlar arasında yer aldı

Karşılayanlar arasında sürpriz bir isim de vardı
Diyarbakır'da Kayapınar Belediyesi'nden skandal karar! Gaffar Okkan'ın ismini tabeladan sildiler

Gaffar Okkan'ın ismini tabeladan sildiler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Yudum kimdir? MasterChef Yudum elendi mi? 23 Eylül 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 23 Eylül Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 23 Eylül Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 23 Eylül 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 23 Eylül 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 23 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! 23 Eylül Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Hebert George adlı ünlü yazarın soyadı nedir? Tayfur Bingöl pozisyonu penaltı mı, değil mi (Beşiktaş Eyüpspor)? Union Saint Gilloise hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? Umman ne demektir? Hangisi Jüpiter'in adlarından birisidir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });