Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li Düşünce Kuruluşları ile Toplantı Düzenledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79'uncu Genel Kurulu kapsamında, bazı ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda uluslararası ilişkiler ve güncel konular değerlendirildi. Erdoğan'ın bu buluşması, Türkiye'nin Amerika ile ilişkilerini güçlendirme çabasını yansıtıyor.
ERDOĞAN, ABD'Lİ DÜŞÜNCE KURULUŞU TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dijital medya hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler 79'uncu Genel Kurulu kapsamında bazı ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle yuvarlak masa toplantısına katıldığı duyuruldu.