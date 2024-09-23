Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç ile New York'ta Görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu sırasında New York'ta Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ile bir araya geldi. Bu ikili görüşme, Erdoğan'ın Türkevi'nde gerçekleştirildi. İki lider, Türkiye-Sırbistan ilişkilerini güçlendirme ve işbirliği fırsatlarını değerlendirme konusunda önemli adımlar atmayı amaçladılar.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SIRBİSTAN CUMHURBAŞKANI VUÇİÇ İLE BİR ARAYA GELDİ
Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Birleşmiş Milletler (BM) 79'uncu Genel Kurulu nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikili temasları kapsamında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ile Türkevi'nde bir araya geldiği açıklandı.