Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç ile New York'ta Görüştü

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SIRBİSTAN CUMHURBAŞKANI VUÇİÇ İLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Birleşmiş Milletler (BM) 79'uncu Genel Kurulu nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikili temasları kapsamında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ile Türkevi'nde bir araya geldiği açıklandı.