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Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta TURKEN Vakfı'nı Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta TURKEN Vakfı'nı Ziyaret Etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte New York'ta Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) ile Ensar Vakfı'nın kurduğu TURKEN Foundation'ın yurt binasını ziyaret etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta eşi Emine Erdoğan ile TURKEN Foundation'ın yurt binasını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta bulunan TÜRKEN Vakfı'nı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da ziyaretinde eşlik etti. Erdoğan çifti New York'ta Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) ile Ensar Vakfının birlikte kurduğu TURKEN Foundation'ın yurt binasını ziyaret etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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