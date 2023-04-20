Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk vatandaşlarının Türkiye'ye nakillerinin sağlanması için Hartum Havalimanının güvenli hale getirilmesini gerektiğini...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk vatandaşlarının Türkiye'ye nakillerinin sağlanması için Hartum Havalimanının güvenli hale getirilmesini gerektiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk vatandaşlarının Türkiye'ye nakillerinin sağlanması için Hartum Havalimanının güvenli hale getirilmesini gerektiğini belirtti.
Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı?— Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023
Kaynak: AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel