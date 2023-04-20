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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk vatandaşlarının Türkiye'ye nakillerinin sağlanması için Hartum Havalimanının güvenli hale getirilmesini gerektiğini...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk vatandaşlarının Türkiye'ye nakillerinin sağlanması için Hartum Havalimanının güvenli hale getirilmesini gerektiğini...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk vatandaşlarının Türkiye'ye nakillerinin sağlanması için Hartum Havalimanının güvenli hale getirilmesini gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk vatandaşlarının Türkiye'ye nakillerinin sağlanması için Hartum Havalimanının güvenli hale getirilmesini gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Güncel Haberler

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