Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk şirketlerinin Özbekistan'daki yatırımları 1,5 milyar dolara ulaşmış durumda" - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk şirketlerinin Özbekistan'daki yatırımları 1,5 milyar dolara ulaşmış durumda"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk şirketlerinin Özbekistan'daki yatırımları 1,5 milyar dolara ulaşmış durumda" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Türk şirketlerinin Özbekistan'daki yatırımları 1,5 milyar...

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk şirketlerinin Özbekistan'daki yatırımları 1,5 milyar dolara ulaşmış durumda"

TAŞKENT - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Türk şirketlerinin Özbekistan'daki yatırımları 1,5 milyar dolara ulaşmış durumda" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk şirketlerinin Özbekistan'daki yatırımları 1,5 milyar dolara ulaşmış durumda

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk şirketlerinin Özbekistan'daki yatırımları 1,5 milyar dolara ulaşmış durumda

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk şirketlerinin Özbekistan'daki yatırımları 1,5 milyar dolara ulaşmış durumda

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Özbekistan, Türk, Güncel, Haberler

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