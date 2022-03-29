Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk şirketlerinin Özbekistan'daki yatırımları 1,5 milyar dolara ulaşmış durumda"
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk şirketlerinin Özbekistan'daki yatırımları 1,5 milyar dolara ulaşmış durumda" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Türk şirketlerinin Özbekistan'daki yatırımları 1,5 milyar...
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk şirketlerinin Özbekistan'daki yatırımları 1,5 milyar dolara ulaşmış durumda"
TAŞKENT - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Türk şirketlerinin Özbekistan'daki yatırımları 1,5 milyar dolara ulaşmış durumda" dedi.