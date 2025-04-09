Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Emniyet birimlerimiz İstanbul merkezli yolsuzluk soruşturması üzerinden sokaklarımızda estirilmek istenen eşkıyalığa fırsat vermemiştir. Çapulcuların her türlü hakaretlerine, saldırı ve kışkırtmalarına rağmen hukuk kuralları içinde vazifelerini bihakkın yerine getirmişlerdir." dedi.

Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Türk Polis Teşkilatı heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Kabuldeki konuşmasında Erdoğan, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü münasebetiyle Emniyet Teşkilatı ile bir araya gelmenin bahtiyarlığı içinde olduğunu dile getirdi.

Türk Polis Teşkilatı'nın gayretlerini görmemezlikten gelmenin mümkün olmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Bugün sizlerle bir araya gelerek bu anlamlı programı gerçekleştirmek bizleri gerçekten mutlu etmiştir. Polis teşkilatımızın 180. kuruluş yıl dönümünü özellikle canı gönülden tebrik ediyorum. Yarından itibaren kutlamaya başlayacağımız Polis Haftası'nın da Emniyet teşkilatımız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hafta boyunca yapılacak etkinliklerin aramızdaki birlik ve beraberliği güçlendirmesini temenni ediyorum. Ülkemizin emniyeti, milletimizin geleceği için tereddüt etmeden canlarını feda eden tüm şehit polislerimizi, askerlerimizi, jandarmalarımızı, güvenlik korucularımızı rahmetle yad ediyorum. Hayatta olan gazilerimize hayırlı ve bereketli ömürler diliyor, her birine şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum."

"Suçun ve suçlunun her türlüsüyle cansiparane mücadele ediyorsunuz"

"Emniyet Teşkilatı olarak sizler son derece önemli, önemli olduğu kadar da bizleri geleceğe taşıyan hem de canlarınız pahasına bir icra kabiliyeti taşıyorsunuz." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bir yandan ülkemiz satında huzur ve asayişi sağlarken, diğer yandan suçun ve suçlunun her türlüsüyle cansiparane mücadele ediyorsunuz. Milletimizin güven ve huzur içinde yaşaması için gece gündüz demeden fedakarca gayret sarf ediyorsunuz. Askerimiz, jandarmamız, güvenlik korucularımız, bekçilerimiz ve istihbarat mensuplarımızla birlikte çetelere, şehir eşkıyalarına, teröristlere, zehir tacirlerine, kaçakçılara, kısacası suçluların hiçbirine göz açtırmıyorsunuz."

Erdoğan, güvenlik güçlerinin hangi zorlu şartlar altında çalıştığını, milletin huzur ve emniyeti için nelerden feragat etmek zorunda kaldığını gayet iyi bildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Kimi zaman sokakların terörize edildiği, sizlere taşla, sopayla hatta baltayla, asitle saldıran azgın azınlığın tedhişiyle, kimi zaman zehir tacirlerinin, suç şebekelerinin, eli kanlı çetelerin sinsi oyunlarıyla, kimi zaman trafik magandalarıyla, tarihi eser ve insan kaçakçılarıyla, kimi zaman da 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi milletimizin geleceğine kasteden hainlerle nasıl mücadele ettiğinizi elbette çok iyi biliyorum. Sizlerle birlikte büyük bir özveriyle çalışan polislerimizin her birini yürekten tebrik ediyorum. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin, sizleri her türlü beladan, musibetten, kötülükten muhafaza eylesin diyorum. Hükümet olarak bizler de gerek insan kaynağı, gerek teknoloji ve teçhizat noktasında polisimizin güçlendirilmesi için devletimizin tüm imkanlarını seferber ediyoruz."

"Gezi olayları vari provokasyon girişimleri sahiplerinin ellerinde patlamıştır"

Emniyet teşkilatının aileleriyle birlikte milletin de gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sizler huzurumuzun, esenliğimizin, emniyetimizin teminatısınız. Hangi hesapla olursa olsun size saldırılmasına, sizin ahlaksız ve alçak iftiralarla töhmet altında bırakılmanıza müsaade edemeyiz. Kendini bilmez tiplerin son haftalarda polisimizi hedef alan saldırılarının sebebi sizlerin görevinizi layıkıyla yapmanızdır. Emniyet birimlerimiz, İstanbul merkezli yolsuzluk soruşturması üzerinden sokaklarımızda estirilmek istenen eşkıyalığa fırsat vermemiştir. Çapulcuların her türlü hakaretlerine, saldırı ve kışkırtmalarına rağmen hukuk kuralları içinde vazifelerini bihakkın yerine getirmişlerdir. Gezi olayları vari provokasyon girişimleri sahiplerinin ellerinde patlamıştır. Sizlerin şahsında tüm polislerimizi tebrik ediyor, emekleri, gayretleri, sabırları dolayısıyla kendilerini ayrı ayrı kutluyorum. Rabbim hepinizin yar ve yardımcısı olsun. Bu düşüncelerle Polis Teşkilatımızın 180. kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftanızı bir kez daha tebrik ediyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize tekrar şükranlarımı sunuyorum. Her birinize görevlerinizde Rabbimden üstün başarılar niyaz ediyorum."

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişinde polislerce karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın ardından makam aracıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.

Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişinde Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla özel bir karşılama yapıldı.

Erdoğan'ın makam aracının Külliye'ye girişi sırasında polis sirenleri çalındı.

Cumhurbaşkanlığı Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğü personelinin çiçek takdim ettiği Erdoğan, nöbet tutan personeli selamladı.