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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kızılayın kuruluş yıl dönümünü tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kızılayın kuruluş yıl dönümünü tebrik etti

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılayın 155'inci kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılayın 155'inci kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aziz milletimizin ülkemiz ve dünyanın dört bir tarafındaki şefkat eli olan Türk Kızılayın 155'inci kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Hilal-i Ahmer'den bu yana canla başla insanlığa hizmet veren tüm gönüllüleri şükranla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mustafa Hatipoğlu - Güncel

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