Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kızılayın kuruluş yıl dönümünü kutladı - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kızılayın kuruluş yıl dönümünü kutladı

AA - Zafer Fatih Beyaz - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kızılayın kuruluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılayın kuruluşunun 154'üncü yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılayın kuruluşunun 154'üncü yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "1868'den beri milletimizin iyilik, merhamet ve şefkat duygularının bayraktarlığını yapan Türk Kızılayın 154'üncü kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel

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