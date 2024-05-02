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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Mehmet Öz'ü kabul etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de yaşayan Türk kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz'ü AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Görüşmede, AK Parti İstanbul Milletvekili Halit Yerebakan da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de yaşayan Türk kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz'ü kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Prof. Dr. Öz ile görüştü.

Görüşmede, AK Parti İstanbul Milletvekili Halit Yerebakan da bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Halit Yerebakan Milletvekili Mehmet Öz İstanbul AK Parti Politika Güncel Haberler

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