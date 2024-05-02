Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Mehmet Öz'ü kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de yaşayan Türk kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz'ü kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Prof. Dr. Öz ile görüştü.

Görüşmede, AK Parti İstanbul Milletvekili Halit Yerebakan da bulundu.