Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEİK Merkez Ofisi Açılışı ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde konuştu: (1) - Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu ülkenin gelişmesi, kalkınması, büyümesi için tuğla üstüne tuğla koyan, üreten, istihdam oluşturan, ihracat yapan herkes hiçbir farklılık gözetmeksizin bizim nezdimizde takdire şayandır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Merkez Ofisi Açılışı ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, rahmetli Turgut Özal'ın ülkeye kazandırdığı DEİK'in, Türk iş dünyasının uluslararası alanda gücünün taşıyıcısı ve sembolü olduğunu söyledi.

Kuruluşundan bugüne DEİK yönetiminde, iş konseylerinde, faaliyetlerinde görev üstlenen herkesi şükranla, vefat edenleri de rahmetle yad ettiğini kaydeden Erdoğan, "Ülkemiz iş dünyasının önde gelen tüm kuruluşları ve kurumlarının kurucusu olduğu DEİK, bu alandaki en büyük ve kapsayıcı platformdur. Türkiye'nin hedef yükselterek dünyanın 10 büyük ekonomisi arasına girme hazırlığı yaptığı şu dönemde DEİK'e ve üyelerine çok daha büyük görevler düşüyor. Ticari diplomasiyi, ülkemizin gücünü dünyaya taşımayı, Türk iş dünyasının kuzey yıldızı olmayı hedefleyen DEİK, bugün açılışını yapmakta olduğumuz merkez ofisiyle iddialarına uygun bir altyapıya da kavuşmaktadır." dedi.

Erdoğan, DEİK merkez ofisinin ülkeye ve iş dünyasına hayırlı olmasını dileyerek, şunları söyledi:

"Biraz önce kendilerine veya temsilcilerine saygı ödülleri takdim edilen ekonomimizin hayatta olan veya olmayan ustalarını tebrik ediyorum. Hep söylediğimiz gibi bu ülkenin gelişmesi, kalkınması, büyümesi için tuğla üstüne tuğla koyan, üreten, istihdam oluşturan, ihracat yapan herkes hiçbir farklılık gözetmeksizin bizim nezdimizde takdire şayandır. Hayatını eser ve hizmet siyasetine adamış bir kişi olarak sizleri en iyi bizim anladığımızı, sizlere en büyük desteği bizim verdiğimizi herhalde kimse inkar edemez. Türkiye'yi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyütme anlayışı üzerine kurulu yeni ekonomi programımızın en büyük güvencesi de sizlerin azmi ve gayretidir, çalışmalarıdır. Geçtiğimiz 20 yılda nasıl 'mümkün değil' denilen her işi birlikte mümkün kıldıysak, nasıl 'yapılamaz' denilen her işi birlikte yapılır hale getirdiysek, nasıl 'başarılamaz' denilen her mücadeleyi birlikte zafere ulaştırdıysak inşallah bu hedefe de birlikte vasıl olacağız."

"Süratle istikrar ve güven iklimini tesis ettik"

Hükümeti ilk kurduklarında ülkenin 1994-2001 krizlerinin ağır yükü altında ayakta durmakta zorlandığını kaydeden Erdoğan, "Asırlık ihmallerin sonucu olan altyapı eksikliklerimiz ve reel ekonominin siyasi istikrarsızlığın, darbelerin, vesayetin akıl dışı baskılarının etkisiyle sürekli tökezleyen yapısı sebebiyle geleceği kestiremiyorduk." diye konuştu.

Erdoğan, süratle istikrar ve güven iklimini tesis ettiklerini, devletine güvenen, hükümetine inanan, siyasetçilerini yanında bulan iş dünyasının da bir anda adeta şaha kalktığını aktardı.

İlk önemli adım olarak Marmaray'ın yapılışının rastgele bir olay olmadığına işaret eden Erdoğan, "Bütün engellemelere, önümüze her türlü takozu koymalarına rağmen Marmaray'ı denizin altından girip çıkmak suretiyle insanımızın, milletimizin hizmetine sunduk." dedi.

Erdoğan, ardından Avrasya Tüneli'ni de aynı şekilde İstanbul'a kazandırdıklarını belirterek, "Yetmedi. Şehitler Köprüsü'nden sonra Fatih Sultan, ardından da Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, onu da bitirmek suretiyle yine milletimizin, ülkemizin istifadesine sunduk. Onunla da kalmadık. Osmangazi Köprüsü'nü de yine aynı şekilde bitirerek ülkemizin hizmetine sunduk. Bütün bunlar niçin yapılıyordu? Türkiye dünyaya bir şeyi ispatlamak durumundaydı. Yani buradan 7.5 saatte İzmir'e gidilirken 3 saatte, 3 saat 15 dakikada İzmir'e nasıl gidilir, bunu gösterdik." ifadelerini kullandı.

Bununla da kalmadıklarını aktaran Erdoğan, "Bu köprünün devamında yıllarca İzmir-Manisa arasında o dağlar aşılamıyordu. ve bu dağları aşmak için Sabuncubeli Tüneli'ni yaparak, Sabuncubeli Tüneli'yle de çok daha süratle, hızla o uzun mesafeler kısaldı. Sadece bunlar değil, yani ben buradan kalkıp şimdi size Nissibi Köprüsü'nü mü anlatacağım? Yani Şanlıurfa'dan Adıyaman'a Nisibbi Köprüsü'yle birlikte hem mimarisiyle hem de gidiş gelişiyle farklı bir eseri ortaya koyduk." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunlarla hiçbir zaman yetinmediklerini vurgulayarak, "Ama Neşet Baba'nın dediği gibi 'Aşkınan koşan yorulmaz' dedik. Aşk ile koştuk ve yorulmadık. ve bunları devam ettiriyoruz" ifadelerini kullandı.

