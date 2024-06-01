Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Hava Kuvvetleri'nin 113. kuruluş yıl dönümünü kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Hava Kuvvetleri'nin 113'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk Hava Kuvvetleri'nin dünyanın ilk havacılık teşkilatlarından biri olduğunu belirterek, kahramanca görev yapan hava şehitlerini rahmetle andı ve görevini başarıyla sürdüren Hava Kuvvetleri mensuplarına selamlarını iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Hava Kuvvetleri'nin 113'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyanın ilk havacılık teşkilatlarından biri olan, Gök Vatan'ımızı kahramanca koruyan Türk Hava Kuvvetlerimizin 113. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Hava şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, görevini başarıyla sürdüren Hava Kuvvetleri mensuplarımıza selamlarımı iletiyorum." ifadelerini kullandı.