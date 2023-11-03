Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı liderleri onuruna verilen yemeğe katıldı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in, Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 10'uncu Zirvesi'nde yer alan liderler onuruna verdiği yemeğe katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in, Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 10'uncu Zirvesi'nde yer alan liderler onuruna verdiği yemeğe katıldı.
Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki yemek, basına kapalı gerçekleştirildi.
Kaynak: AA / Güncel