Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü Kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dilde, fikirde, işte birlik şiarımızın en önemli simgelerinden biri olan Türk Devletleri Teşkilatımızın kurulmasını sağlayan Nahçıvan Anlaşması'nın 16'ncı yıl dönümü ile ortak anma günümüz Türk Devletleri İş Birliği Günü'nü tebrik ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü kutladı. Erdoğan, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Dilde, fikirde, işte birlik şiarımızın en önemli simgelerinden biri olan Türk Devletleri Teşkilatımızın kurulmasını sağlayan Nahçıvan Anlaşması'nın 16'ncı yıl dönümü ile ortak anma günümüz Türk Devletleri İş Birliği Günü'nü tebrik ediyorum. Kadim tarihi birikimimizle yükselen bu anlamlı günün birlik ve dayanışma ruhumuzu güçlendirmesine ve ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin her alanda gelişimine katkı sağlamasını temenni ediyorum. Ortak geleceğimiz parlak, iş birliğimiz daim olsun."

