Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-Amerikan İş Konseyi ile Yatırım Konferansı Düzenledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-Amerikan İş Konseyi'nin düzenlediği 15. Türkiye Yatırım Konferansı'nda Türk ve Amerikalı iş adamlarıyla bir araya gelerek yatırım fırsatlarını değerlendirdi. Konferans, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve işbirliklerinin artırılması amacıyla önemli bir platform sağladı.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-Amerikan İş Konseyi ev sahipliğinde düzenlenen 15. Türkiye Yatırım Konferansı çerçevesinde Amerikalı ve Türk iş adamlarıyla bir araya geldi