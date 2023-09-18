Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk-Amerikan ilişkilerini zehirlemek için hareket eden çıkar grupları var. Hakikatleri anlatarak, Türkiye'yi temsil ederek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk-Amerikan ilişkilerini zehirlemek için hareket eden çıkar grupları var. Hakikatleri anlatarak, Türkiye'yi temsil ederek bunlara set çekeceğiz.