Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk-Alman Üniversitesi Eğitimde 10. Yıl Kutlamaları" törenine mesaj gönderdi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dost ve müttefik Almanya ile siyasi, ekonomik, askeri, kültürel ve insani boyutları bulunan köklü ilişkiye büyük önem atfettiklerini belirtti.

"Türk-Alman Üniversitesi Eğitimde 10. Yıl Kutlamaları ve Merkez Kütüphane Açılış Töreni", üniversitenin Beykoz'daki yerleşkesinde yapıldı.

İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönderdiği mesaj okundu.

Erdoğan mesajında, katılımcıları selamlayarak, açılışı yapılan Merkez Kütüphanesi'nin üniversiteye hayırlı olmasını diledi.

Kütüphaneye Mevlüde Genç'in isminin verildiğini aktaran Erdoğan, "Mevlüde Genç hanımefendiyi ve 1993 Solingen faciasında kaybettiğimiz aile fertlerini rahmetle yad ediyorum. Bu sene 10. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Türk-Alman Üniversitesinin bütün mensuplarını kutluyor, her birine ayrı ayrı üstün başarılar temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mesajında Almanya ile dostluk konusuna değinen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Dost ve müttefik Almanya ile siyasi, ekonomik, askeri, kültürel ve insani boyutları bulunan köklü ilişkilerimize büyük önem atfediyoruz. Almanya'da yaşayan 3 milyondan fazla insanımızı iki ülke arasında beşeri bir köprü olarak görüyoruz. Türkiye'ye yerleşen Alman vatandaşları ve günden güne büyüyen ticari ilişkilerimiz aramızdaki dostluğun en bariz göstergeleridir. İki ülke arasındaki işbirliğini akademiye taşıyan Türk-Alman Üniversitesi bugün 5 fakülte, bir yüksekokul ve iki enstitüsü ile kuruluş hedeflerini gerçekleştirme yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Tarih boyunca her zaman iletişim, işbirliği ve dayanışma içinde olmuş Türkiye ile Almanya arasındaki dostça münasebetlerin bundan sonra daha da güçleneceğine yürekten inanıyorum. Bu duygularla eğitimde 10'uncu yılınızın ve merkez kütüphanenizin hayırlı olmasını diliyor, sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum."

YÖK Başkan Vekili Göktaş'ın konuşması

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkan Vekili Prof. Dr. Haldun Göktaş, 100. yılının kutlandığı Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere yönelik "Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz." sözlerini anımsattı.

YÖK'ün nitelikli insan kaynağının yetişmesine verdiği önem ve değerin uluslararasılaşma stratejisiyle ortaya konulduğunu dile getiren Göktaş, şöyle konuştu:

"Uluslararası öğrenci ve öğretim elemanlarının yükseköğretim sistemimize dahil olmalarını kolaylaştıracak politikalar büyük önem taşımaktadır. Yükseköğretime erişim ne kadar kolay olursa dünya genelinden Türk yükseköğretim sistemine talep de bir o kadar fazla olacaktır. Talepte meydana gelecek artışın, yükseköğretim sistemimizin kalitesinin artmasına olumlu katkı sağlayacağı muhakkaktır. Dolayısıyla öncelikli amaçlarımızdan birisi, yükseköğretime erişimi kolaylaştırarak dünyanın başarılı öğrencilerini ve öğretim elemanlarını mümkün olduğunca yükseköğretim alanımıza kazandırmaktır. Yükseköğretimde kaliteyi artıracak politikalar üretmek suretiyle Türk yükseköğretim alanının daha iyi konuma getirmek için çabalarımız sürmektedir."

Türk-Alman Üniversitesinin YÖK'ün uluslararasılaşma stratejisinin amaç ve hedefleriyle uyumlu olduğunu belirten Göktaş, üniversitede çok sayıda nitelikli öğretim elemanı olduğunu, uluslararası standartta eğitim verildiğini, öğrencilerin uluslararası değişim programlarıyla teşvik edildiğini anlattı.

"Mevlüde Genç, Almanya'da toplumsal barışı temsil eden önemli sembol isimlerden olmuştur"

Üniversitede öğrencilere verilen hizmetlere değinen Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"YÖK olarak Türk-Alman Üniversitesi projesini her zaman desteklediğimizi ve her türlü imkanı sağladığımızı ifade etmek isterim. Araştırma odaklı, çok dilli, uluslararası eğitim ve kültürlerarası iletişimle ön plana çıkan Türk-Alman Üniversitesi, eğitim-öğretim ve araştırmanın yanında iki ülke arasındaki bilimsel, siyasi, toplumsal işbirliğine de büyük katkı sunmaktadır. Üniversitede yapılan her türlü akademik çalışma Türk-Alman ilişkileri bakımından da büyük ehemmiyet arz etmektedir. Almanya ile siyasi, ekonomik ve tarihi ilişkilerimizin yanı sıra akademik alandaki işbirliğimiz de büyük önem ve anlam taşımaktadır. Ayrıca Almanya'da Türk kökenli yurttaşlarımızın varlığı, iki ülke arasında güçlü bağlar kurmaktadır."

Göktaş, kütüphaneye 1993'te Almanya Solingen'de Neonaziler tarafından evinin kundaklanması sonucu 5 yakınını kaybeden aktivist Mevlüde Genç'in adının verilmesinden de duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Mevlüde Genç, Almanya'daki Türk kökenli yurttaşlarımızı ve toplumsal barışı temsil eden önemli sembol isimlerden olmuştur ve ismi Türk-Alman Üniversitesi kütüphanesinde yaşayacaktır. Türk-Alman Üniversitesi bu yönüyle de her boyutta Türk-Alman ilişkilerinin ve dostluğunun yaşadığı ve yaşatıldığı önemli bir platform konumundadır." dedi.

Protokol konuşmalarının ardından Göktaş, Almanya Federal Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Johannes Regenbrecht, Almanya Federal Meclis Başkan Yardımcısı Aydan Özoğuz, Türk-Alman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal Yıldız ve merhume Mevlüde Genç'in yakınlarının katılımıyla kurdele kesilerek Mevlüde Genç Kütüphanesi'nin açılışı yapıldı.

Programda daha sonra "Hocaların ve Öğrencilerin Gözüyle Türk-Alman Üniversitesi" başlıklı panel düzenlendi.

"Türk-Alman Üniversitesi Eğitimde 10. Yıl Kutlamaları" etkinlikleri yarın da devam edecek.