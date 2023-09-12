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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm siyasi partilere, sivil topluma, akademi mensuplarına sesleniyorum, en ideal anayasa metnini bulmak için konuşalım,...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm siyasi partilere, sivil topluma, akademi mensuplarına sesleniyorum, en ideal anayasa metnini bulmak için konuşalım, tartışalım, müzakere edelim"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm siyasi partilere, sivil topluma, akademi mensuplarına sesleniyorum, en ideal anayasa metnini bulmak için konuşalım, tartışalım, müzakere edelim"

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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