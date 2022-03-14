Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm sağlık mensuplarının muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin uygulamaları nedeniyle ceza soruşturması açılabilmesi kurul... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm sağlık mensuplarının muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin uygulamaları nedeniyle ceza soruşturması açılabilmesi kurul...

AA - Ahmet Sertan Usul - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm sağlık mensuplarının muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin uygulamaları nedeniyle ceza soruşturması açılabilmesi kurul iznine bağlı olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm sağlık mensuplarının muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin uygulamaları nedeniyle ceza soruşturması açılabilmesi kurul iznine bağlı olacak."

AA / Ahmet Sertan Usul - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Haberler

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