Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm isimleri ve uzantılarıyla PKK'yı tamamen ortadan kaldırana kadar sınır ötesi harekatlarını devam ettirmek Türkiye'nin...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm isimleri ve uzantılarıyla PKK'yı tamamen ortadan kaldırana kadar sınır ötesi harekatlarını devam ettirmek Türkiye'nin meşru hakkıdır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm isimleri ve uzantılarıyla PKK'yı tamamen ortadan kaldırana kadar sınır ötesi harekatlarını devam ettirmek Türkiye'nin meşru hakkıdır."
Kaynak: AA / Güncel