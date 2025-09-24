Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile BM'de "Gazze" Toplantısına Katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Birleşmiş Milletler’de düzenlenen Gazze Konulu Bölgesel Toplantıya katıldı.

Toplantıda, Erdoğan ve Trump yan yana oturdu. Gün içinde 32 toplantısı olduğunu belirten Trump, "Bu benim en önemli toplantım" ifadesini kullandı.

Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'ne geçti. Basın mensuplarına kısa bir değerlendirme yapan Erdoğan, "Çok çok verimli, güzel bir toplantıyı bitirdik. Ben memnunum. Sonucu da hayırlı olsun" dedi.

Toplantıya ilişkin sonuç bildirgesinin kısa sürede açıklanması bekleniyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
