Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Trump)'Bu süreçte bana ne düşüyorsa telefonla irtibatımızı kuralım, telefon diplomasimizi ihmal etmeyelim' dedi. Görüşmelerimizi her seviyede sürdüreceğiz"

Kaynak: AA / Merve Yıldızalp Yormaz - Güncel
