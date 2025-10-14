Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Trump)'Bu süreçte bana ne düşüyorsa telefonla irtibatımızı kuralım, telefon diplomasimizi ihmal etmeyelim' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Trump)'Bu süreçte bana ne düşüyorsa telefonla irtibatımızı kuralım, telefon diplomasimizi ihmal etmeyelim' dedi. Görüşmelerimizi her seviyede sürdüreceğiz"
Kaynak: AA / Merve Yıldızalp Yormaz - Güncel