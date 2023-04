Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT ortak yayınına katıldı: (5)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin hem kendi doğal gazını üretecek hem de diğer ülkelere gaz satacak bir seviyeye geleceğini belirterek, "Sahadaki üretimi üç yıl içinde 40 milyon metreküpe kadar çıkaracağız. İkinci faz bitince tüm konutların gaz ihtiyacını karşılayabilecek seviyeye ulaşacağız. "dedi.

Erdoğan, TRT ortak yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Geçmiş seçimlerde kampanya ve çalışmaları ile ilgili video gösteriminin ardından neler hissettiğinin sorulması üzerine Erdoğan, "2022'den bugüne kadar sürekli bir tırmanış ve bu tırmanışta milletle bir bütünleşme var. Bu arada bize ihanet edenler olmadı mı, oldu. Onlar da kendilerine göre yeni bir yol çizdiler fakat onlar bir şey kazanmadılar. Onlar aslında değerlerinden çok şey kaybettiler ve çok nadim olacaklar ve Rabbim inşallah lütfeder de şu 14 Mayıs'tan büyük bir zaferle çıkmamız halinde bunlar siyasi mevta olacaklar." diye konuştu.

14 Mayıs sonrasının Türkiye için bir şahlanış dönemi olacağını belirten Erdoğan, "Cumhur İttifakı çok daha farklı bir heyecanla, çok daha farklı bir direniş, kadroyla birlikte iş başına inşallah gelecek. ve edinilen tecrübeler var, bunlarda devlet yönetme tecrübesi diye bir şey yok koy bir kenara. Ama Cumhur İttifakı'nda böyle bir tecrübe var. Bu tecrübe bir zenginliktir." dedi.

Bu tecrübeyle birlikte geleceğe yürüyeceklerini söyleyen Erdoğan, "İktidarımızla beraber ülkemizi bu teröristlere, bunların kırpıntılarına filan asla teslim etmeden emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz. Yeter ki milletim bize 'yürü' desin. Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan desin. ve biz de Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne inşallah çıkartacağız." şeklinde konuştu.

Başarılı bir yönetim için güçlü bir lider ve tecrübeli bir kadroya sahip olunması gerektiğine inandıklarını ifade eden Erdoğan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray ve Avrasya Tüneli gibi yaptıkları çalışmaları hatırlattı.

Osman Gazi Köprüsü, Çanakkale Köprüsü gibi eserleri de anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunların sıradan işler olmadığını aktardı.

Erdoğan, "Bunlar durup dururken olmadı. Bu belli bir tecrübenin, belli bir deneyimin ve belli bir azmin, gayretin neticesi. Böyle geldik buralara. Şu anda yollarımızdaki bu güzellikler ve vatandaşların hepsinin bizlere şükranları buradan kaynaklanıyor. Bugün otomobil satışlarına baktığınız zaman ciddi manada otomobil satışları var. Niye? Bütün işte bu yolların güzelliği onlara bunu sağladı. Bakıyorsunuz şimdi hızlı trende İstanbul-Ankara, nereden nereye? Yüksek hızlı trende adımlar attık, nereden nereye? Şimdi bunu daha da ileri taşıyabilmek için kesinlikle AK Parti iktidarının devamı şart." şeklinde konuştu.

Ankara-Sivas hızlı tren hattının açılışının hatırlatılması üzerine, Erdoğan "İnşallah ona da seçim öncesi katılacağız." dedi.

-"Milletimizin yetki vermesiyle hemen kabinemizi kurarız"

"Seçim sonrasında nasıl bir kabineyle karşılaşacağız?" sorusuna Erdoğan, "Milletim 14 Mayıs'ta yetkiyi verdiği andan itibaren çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edecek iradeye de kadrolara da sahibiz. Yani bizim ciddi manada bir kadro zenginliğimiz var. Diğerleri gibi acaba ne olacak filan falan böyle bir durumda değiliz. Milletimizin yetki vermesiyle Cumhurbaşkanı olarak hemen biz kabinemizi kurarız." yanıtını verdi.

Millet İttifakı'nın koalisyon oluşturmanın gayreti içerisinde olduğunu, kendilerinin böyle bir dertlerinin bulunmadığını dile getiren Erdoğan, şunları söyledi:

"Biz siyasetçi olur, bürokrat olur, iş dünyasından olur, üniversiteden olur, kültür sanat dünyasından olur, spor dünyasından olur, sivil toplum kuruluşlarından olur. Hepsi de mümkün. Çünkü bu dönemde edinilen bir tecrübe var. Milletimizle birlikte seçim zaferimizin sevincini yaşadıktan sonra ülkemize en güzel hizmeti edecek kabineyi biz oluşturabiliriz. Emin olun en rahat olduğumuz konu budur. Biz hep ne diyoruz? Durmak yok, yola devam."

" İstanbul'u bir finans merkezi haline getireceğiz"

İstanbul Finans Merkezi'nin açılışının anımsatılması üzerine de Erdoğan, İstanbul'u bir finans merkezi haline getirme hedefini 10-15 yıl önce söylediğini belirtti.

İstanbul'u dünyadaki finansı buraya çekecek bir donanıma sahip kılmak gerektiğini ifade eden Erdoğan, "Şimdi mimarisiyle her şeyiyle şu anda bu finans merkezimiz gerçekten çok ciddi bir çekim alanı haline geldi. Şimdi artık talipler çoğalıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası'nı ve kamu bankalarını İstanbul'a taşımayı dile getirdiğinde buna karşı çıkıldığını belirterek, "Gördüğünüz gibi burada gerek kamu bankalarımız, gerek merkez bankası, bütünüyle, diğer bankalar hepsi yerini aldığı gibi burada Türkiye'nin de gurur duyacağı bir merkez ortaya çıkmış oldu." diye konuştu.

Millet İttifakı'nın, şimdi tekrar "Kamu bankalarını Ankara'ya taşıyacağız." dediğini aktaran Erdoğan, "Ya bunların işi gücü bu. Bunlar da yapmak yok. Bunlar da yıkmak var. Bunların yerini değiştiremezsiniz. Geçti o iş, bitti. Bunun artık açılışı yapıldı. Personel yerleşti, hepsi yerli yerinde ve benim milletim de zaten 'Biz buraları değiştireceğiz, tekrar bunları Ankara'ya taşıyacağız' diyenlere gereken cevabı 14 Mayıs'ta ben inanıyorum ki sandıkta verecektir." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin önümüzdeki süreçte daha fazla yatırım çekebilmesi için bir dizi adım gelir mi?" sorusu üzerine şöyle konuştu:

"Şu anda bu oluşum zaten birçok uluslararası yatırımı buraya çekecek. Artık Londra piyasası filan çöktü. New York çöktü ve şimdi İstanbul, bunu fırsata dönüştürecek. Böyle bir dönemin içindeyiz ve bu dönem içerisinde de şu anda fırsata bunu dönüştürürken artık uluslararası camia, uluslararası finans sektörü, bakacaksınız ki artık İstanbul Finans Merkezi'ne yerleşecek. Buradan yerler kiralamaya başladılar. Buralara tamamıyla taşınacaklar ve kısa vadede bölgesel orta vadede ise küresel bir merkez olarak önde gelen küresel finans merkezleri arasında İstanbul yerini alacak. On yılda İstanbul Finans Merkezi'ni dünyanın ilk on merkezi arasında konumlandırmayı hedefliyoruz ve bu merkez finansal hizmet ihracatımıza da önemli katkılar sağlayacak. Türkiye Yüzyılı'nın finans ayağının sembolü inşallah burası olacak."

-Müjde 20 Nisan'da

Karadeniz'deki doğal gaz çalışmaları hatırlatılarak, "Bunun özellikle gaz fiyatları üzerinden vatandaşa nasıl yansıyacağı gibi bir müjdeniz olacak mı?" sorusu üzerine Erdoğan, müjdeyi 20 Nisan'da açıklayacağını bildirdi.

Erdoğan, Karadeniz gazının ilk fazının Filyos'ta devreye alınacağını, Sakarya Gaz Sahası'nın, keşiften ilk üretime kadar dünyanın en hızlı yapılan deniz saha geliştirme projesi olduğunu anlattı.

Kuyulardaki vanalar açılarak, deniz altındaki ana iletim hattına 16 Nisan'da gaz verilmeye başlandığını hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu sahadaki üretimi üç yıl içinde 40 milyon metreküpe kadar çıkaracağız. İkinci faz bitince tüm konutların gaz ihtiyacını karşılayabilecek seviyeye ulaşacağız ve burada inşallah bir yandan da yeni keşifler için hazırlıklar yapıyoruz. Orta Karadeniz'de sismik çalışmalar tamamlandı. Değerlendirme aşamasına geçildi. Doğu Karadeniz'de sismik çalışmalar sürüyor. Sismik çalışmaların ardından da sondaj çalışmaları başlayacak. Batı Karadeniz'deki keşif bölgenin potansiyelinin yüksek olduğunu gösteriyor. İnşallah hem kendi gazımızı üretecek hem de diğer ülkelere gaz satacak bir seviyeye geleceğimiz günleri de göreceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkuyu Nükleer Santrali'ne ilişkin bir soruya da şu yanıtı verdi:

"27 Nisan'da Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne taze yakıt getirilmesi törenini yapacağız. Sahaya taze yakıt getirilmesiyle Akkuyu, Nükleer Tesis statüsü kazanacak. Törene Sayın Putin de video konferansla bağlanacak. Bir yıl içerisinde yakıtın yüklenmesi, test, kalibrasyon ve geçici üretim hazırlıkları yapılacak ve ilk ünite elektrik üretimine inşallah başlayacak. Birer yıl arayla üç ünite de devreye alınacak. Ülkemizin elektriğinin yüzde 10'u bu santralden karşılanacak. Ekonomiye 6,5 milyar dolar bir katkı sağlayacak Akkuyu ayrıca 7 milyar metreküp doğal gaz ithalatını da ne yapacak, önleyecek. İnşallah yeni dönemde ülkemizin ikinci nükleer güç santraliyle ilgili hazırlıkları da hızlandıracağız, bu arada önemli olan bir konu da şu, biliyorsunuz Trakya aynı zamanda bir hab haline geliyor, oradan Batı'ya da doğal gaz naklini, dağıtımını inşallah yapmış olacağız."

(Sürecek)