Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT'nin kuruluşunun 58. yıl dönümünü kutladı Açıklaması - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT'nin kuruluşunun 58. yıl dönümünü kutladı Açıklaması

AA - Zafer Fatih Beyaz - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT'nin kuruluşunun 58. yıl dönümünü kutladı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milli ve manevi değerlerimizin, zengin kültürümüzün tüm renkleriyle yansıma bulduğu TRT, ülkemizin görsel ve işitsel hafızasını oluşturmaktadır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milli ve manevi değerlerimizin, zengin kültürümüzün tüm renkleriyle yansıma bulduğu TRT, ülkemizin görsel ve işitsel hafızasını oluşturmaktadır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) kuruluşunun 58'nci yıl dönümü dolayısıyla Genel Müdür Zahid Sobacı'ya kutlama mesajı gönderdi.

TRT'nin 58'nci kuruluş yıl dönümünü tebrik eden Erdoğan mesajında, "Kamu yayıncılığında dünyanın önde gelen kurumları arasında yer alan TRT, radyo ve televizyon yayınlarının yanı sıra dijital mecralar ve farklı platformlarda da yenilikçi çalışmalara imza atmaktadır. Milli ve manevi değerlerimizin, zengin kültürümüzün tüm renkleriyle yansıma bulduğu TRT, ülkemizin görsel ve işitsel hafızasını oluşturmaktadır." açıklamasına yer verdi.

TRT'nin haberden spora, müzikten belgesele, çocuktan kültüre kadar bütün kanallarıyla örnek olmayı sürdürdüğünü ve uluslararası kanallarıyla da Türkiye'nin dünyadaki sesi olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın beklentilerini karşılayan ve beğenilerini kazanan çalışmaları hayata geçiren TRT'nin, başarılı yapımlarıyla tüm dünyada ilgiyle takip edilmesi de ülkemiz için ayrı bir öneme sahiptir.

Kendini sürekli yenileyen TRT'nin yenilikçi yayıncılık çizgisiyle nitelikli ve özgün projeleri hayata geçirmeye devam edeceğine inanıyorum. Kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, TRT ailesinin her bir mensubuna çalışmalarında başarılar diliyor, kendilerini en kalbi duygularımla selamlıyorum."

AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, Milli, Güncel, Haberler

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