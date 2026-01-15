Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT Genç Kanalı Açılış Etkinliği'nde konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TRT'mizle, Anadolu Ajansımızla, İletişim Başkanlığımız ve diğer tüm kuruluşlarımızla hakikat mücadelemizi her cephede sürdüreceğiz. TRT'mizin hayata geçireceği projelerle dünyada ses getirecek yayıncılık alanına yeni bir soluk kazandıracak nitelikli çalışmalara imza atacağına yürekten inanıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen, TRT Genç Kanalı Açılış Etkinliği'ne katıldı.

Ülkede yapılan her iyi işi taşlamaktan büyük keyif alan bir kesimin olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Bunlar ezberleri bozulsun, kafa konforları dağılsın istemezler." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fildişi kulelerden ahkam kesmeyi, ona buna ayar vermeyi pek severler. Basın özgürlüğünü, hak, hukuk, adaleti dillerinden düşürmezler. Ama söz konusu kendi çıkarları olunca savundukları ne kadar ilke, kavram, prensip varsa hepsini çiğnemekten hiç çekinmezler. Bu çevrelerin öfke dolu saldırılarından TRT'miz de zaman zaman nasibini almaktadır. TRT'mizin 86 milyona hitap eden, milli ve manevi değerlerimizi önceleyen, gerçekleri eğip bükmeden anlatan ilkeli yayın politikası biliyoruz ki bunları ciddi manada da rahatsız ediyor." diye konuştu.

Bu duruma Ankara'nın susuzluk sorununda bir kez daha şahitlik ettiklerini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Malumunuz Türkiye'nin başkentinde yaşayan milyonlarca vatandaşımız kışın ortasında haftalarca susuzluğa mahkum edildi. İnsanlar gece yarılarında ellerinde bidonlarıyla su kuyruklarına girdi. Aileler çamaşır, bulaşık, banyo gibi en temel ihtiyaçlarını giderebilmek için musluğun, çeşmenin başında saatlerce nöbet tuttu. Sosyal medya çektikleri eziyeti paylaşan, yetkililere seslerini duyurmaya çalışan insanlarımızın feryatlarıyla doluydu. 2026'nın Türkiye'sine asla yakışmayan sahnelere hepimiz kimi zaman üzülerek, kimi zaman sorumlular adına utanarak tanık olduk. Yani ortada görevi kamu adına gözcülük yapmak olan medya açısından görmezden gelinemez bir haber vardı. Kamu yararını gözeten basın kuruluşlarımız da milyonları perişan eden bu sorunu haberleştirdiler. Vatandaşa mikrofon uzattılar. Geceleri soğukta su bekleyen insanlarımızın şikayetlerini ekranlara taşıdılar. Peki ne mi oldu? Medya, siyaset ve vatandaşın artan tepkisi, günlerdir halkın çığlıklarını umursamayanları en azından zahirde harekete geçirmeye zorladı. Neticede meseleyi tam olarak çözemeseler bile rahat koltuklarından kalkıp halkımıza açıklama yapmak mecburiyetinde kaldılar. Fakat her işleri gibi bunu da ellerine yüzlerine bulaştırdılar."

"Mazeret üreteceğinize, medyaya parmak sallayacağınıza görevinizi layıkıyla yapsanıza"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün birinin çıkıp kışın ortasında susuz bırakılan insanlardan özür dilemek yerine sorunu haberleştirdikleri için TRT'yi ve Anadolu Ajansı'nı ve televizyon kanallarını suçladığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Yüzü kızarmadan özgür basını suçluyor. Aynı zatın Genel Başkanı, yönetim zafiyetini kabul etmek yerine itham ve iftira yüklü ifadelerle şahsımızı hedef alıyor. Söz var ya 'şıracının şahidi bozacı'. Birbirlerinin kusurlarını örtüyorlar. Şimdi bakınız değerli kardeşlerim, kapasite açıklarını suç bastırarak kapatmaya çalışan bu beceriksizler korosuna bizim buradan şunları sormamız lazım. 'Gecenin ayazında vatandaşı elinde su bidonlarıyla sıraya sokanlar mı suçlu, yoksa bunu haberleştirenler mi suçlu?' 'Kabahat, kış mevsiminin ortasında şehirlerimizi susuz bırakanlarda mı yoksa vatandaşın çilesini ekrana taşıyanlarda mı?' Basının görevi kamu adına yöneticileri denetlemek, halkın şikayetlerine mikrofon uzatmak, vatandaşın sorunlarına özellikle ekranda yer vermek. Allah aşkına bundan niçin rahatsız oluyorsunuz? Kamusal görevlerini yerine getirdi diye basın kuruluşlarımızı niçin suçluyorsunuz? Gazetecileri niçin tehdit ediyor? Görevlerini yaptıkları için neden hedef gösteriyorsunuz? Mazeret üreteceğinize, başkalarını suçlayacağınıza, medyaya parmak sallayacağınıza görevinizi layıkıyla yapsanıza. Yazık inanın bu millete çok yazık. Bunların içler acısı halini gördükçe şehirlerimiz adına biz üzülüyoruz."

"TRT Genç'in gençlerimiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum"

Lafa gelince basın hürriyeti konusunda mangalda kül bırakmayanların nasıl birden faşizme dümen kırdıklarını vatandaşların da ibretle takip ettiğine inandığını dile getiren Erdoğan, bunları aziz milletin ferasetine havale ettiğini söyledi.

Söz konusu kesimin tüm söylemlerine karşı görevini doğrulukla, dürüstlükle, hakkaniyetle yapan basın kuruluşlarının yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"TRT'mizle, Anadolu Ajansımızla, İletişim Başkanlığımız ve diğer tüm kuruluşlarımızla hakikat mücadelemizi her cephede sürdüreceğiz. TRT'mizin hayata geçireceği projelerle dünyada ses getirecek yayıncılık alanına yeni bir soluk kazandıracak nitelikli çalışmalara imza atacağına yürekten inanıyorum. Son olarak bir noktaya özellikle dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Kamu yayıncı hüviyetiyle TRT'mizin asli misyonu bilhassa tarihimize dair mevzularda hakikaten sapmamaktır. Reyting kaygısıyla hareket edenlerin her ne kadar biz tasvip etmesek de bu konularda esnek davranma marjı olabilir ama TRT'nin böyle bir yanlışa düşme lüksü yoktur. Bu konuda TRT'mizin zaten üst seviyede olan hassasiyetini korumaya devam etmesini bekliyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle 'Gelecek sensin' sloganıyla yayın hayatına başlayan TRT Genç'in gençlerimiz, ailelerimiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Sizlerin samimi gayretleri bizim de desteğimizle TRT Genç kanalımız inşallah gençlerimiz için vazgeçilmez bir mecra haline gelecek ve Türkiye Yılına güç katacak genç nesillerin yetişmesine öncülük edecektir. Yayıncılık alanında böylesi mühim bir boşluğun dolmasını sağlayan TRT yönetimini ve TRT Genç'in kıymetli çalışanlarını tebrik ediyorum."

-Programdan notlar

Program, TRT Genç Kanalı'nın "Hazırsanız Başlıyoruz" isimli tanıtım videosunun izlenmesiyle başladı. "Gelecek Sensin" isimli müzik dinletisi yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, protokolde gençlerle yan yana oturdu.

Tamamı Türk mühendisleri tarafından yapılan "Robogenç" isimli robot, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, TRT Genç Kanalı'nın kumandasını getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kumandaya basmasıyla kanalın logosu belirdi ve TRT Genç Kanalı yayın hayatına başladı.

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a günün anısına hat tablosu hediye etti.

Programa, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile TRT Yönetim Kurulu Başkanı Ferudun Yılmaz ile milletvekilleri ve TRT çalışanları katıldı.

(Bitti)