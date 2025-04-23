Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT 47. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne katıldı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kötülere ve kötülüklere rağmen bu dünyayı sizler güzelleştireceksiniz. Kısacası bizim uğruna bedeller ödeyerek çetin mücadeleler neticesinde belli bir aşamaya getirdiğimiz hayallerin geri kalanını gerçeğe sizler dönüştüreceksiniz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen TRT 47. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne katıldı.

Konuşmasına salondakileri selamlayarak başlayan Erdoğan, yurt dışından gelen misafir çocuklara Türkiye'de bulunmaları ve sevinçlere ortak oldukları için teşekkür etti.

Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanındaki tüm çocukların 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu bayramı sizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm devlet büyüklerimizi, şehit ve gazilerimizi şükranla yad ediyorum." ifadesini kullandı.

TRT'nin bir yandan sorunlu yayın ve habercilik anlayışıyla başarılarına her gün yenisini eklerken, diğer yandan böylesine güzel ve anlamlı etkinliklerle kalpleri buluşturmaya devam ettiğini söyleyen Erdoğan, "1979'dan bu yana her sene düzenlenen uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği, TRT'mizin yüz akı işlerinden bir diğerini teşkil ediyor." dedi.

"Kardeşliği ne kadar yüceltirseniz, dünyamız o derece yaşanılır hale gelecektir"

Erdoğan, bugüne kadar 120 farklı ülkeden 130 binden fazla çocuğun Türkiye'deki bu etkinliklerde misafir edildiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Şenliklerin 47'ncisini 'Hayat çocuklar gülünce güzel' temasıyla gerçekleştiriyoruz. 30 ülkeden 600 gül yüzlü evladımızı külliyemizde ağırlayarak onların coşkusuna, mutluluğuna, enerjisine biz de ortak oluyoruz. Bugün burada yaşadığınız sevincin hiç azalmamasını, hayatınız boyunca yüzünüzden tebessümlerin asla eksik olmamasını temenni ediyorum. İnançlarımız, dillerimiz ve kültürlerimiz farklı olsa da hepimiz büyük insanlık ailesinin fertleriyiz. Hepimiz Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın çocuklarıyız. Siz çocuklar, kardeşliği ne kadar yüceltirseniz, unutmayınız dünyamız o derece yaşanılır hale gelecektir.

Kalplerinizdeki sevgiyle, yüreklerinizdeki umutla, birbirinize duyduğunuz o tertemiz güvenle barışı ve huzuru sizler tesis edeceksiniz. Kötülere ve kötülüklere rağmen bu dünyayı sizler güzelleştireceksiniz. Kısacası bizim uğruna bedeller ödeyerek çetin mücadeleler neticesinde belli bir aşamaya getirdiğimiz hayallerin geri kalanını gerçeğe sizler dönüştüreceksiniz. Sizlere güveniyoruz, sizlere inanıyoruz. Hayat yolculuğunuzda hepinize şimdiden başarılar diliyor, her birinizi o ışık saçan gözlerinizden öpüyorum."

Organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen TRT ailesine de teşekkürlerini ileten Erdoğan, çocuklardan aileleri ve arkadaşlarına Türkiye'den kucak dolusu selam götürmelerini istedi.