Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzonspor'u tebrik etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzonspor'u tebrik etti

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzonspor'u tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu olan Trabzonspor'u yaptığı bir paylaşım ile tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu olan Trabzonspor'u yaptığı bir paylaşım ile tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu olan Trabzonspor'u yaptığı bir sosyal medya paylaşımı ile tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımda, "Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu olan Trabzonspor kulübünü, taraftarını, Trabzon şehrini ve tüm Trabzonspor camiasını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig, cumhurbaşkanı, Trabzonspor, Güncel, Haberler

title