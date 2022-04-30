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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu'nu tebrik etti

AA - Kaan Bozdoğan - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu'nu tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu Trabzonspor'un Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nu telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu Trabzonspor'un Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nu telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Trabzonspor'un şampiyonluk maçını yakından takip ettik. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nu da telefonla arayarak tebriklerimi ilettim." ifadesini kullandı.

Paylaşımında, görüşme sırasında kaydedilen videoya da yer veren Erdoğan, Ağaoğlu'na, "Bütün arkadaşlara tebrikler. Abdullah'a (Avcı) da aynı şekilde bu tebriklerimi bildirirsen onu da tebrik ediyorum. Daha sonra inşallah bir araya geliriz zaten. Allah yar, yardımcımız olsun." dedi.

AA / Kaan Bozdoğan - Güncel

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