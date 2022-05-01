Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'nu arayarak tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 38 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'u tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu Trabzonspor'u, taraftarını ve tüm Trabzonspor camiasını en kalbi...