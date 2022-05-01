Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'nu arayarak tebrik etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'nu arayarak tebrik etti

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'nu arayarak tebrik etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nu telefonla arayarak tebrik etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nu telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nu telefonla arayarak tebrik etti. Erdoğan'ın Ağaoğlu'nu aradığı o anlar, sosyal medya hesabından paylaşıldı.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Güncel, Haberler

title