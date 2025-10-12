Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'da yapımı tamamlanan tesis ve projelerin açılış töreninde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa ilişkin, "Arzumuz savaşın bir an önce sona ermesidir. Çünkü her savaşta olduğu gibi burada da kazanan kan tüccarlarıdır. Savaş baronlarının servetleri büyürken, bakıyorsunuz kaybeden halklar oluyor, sokaktaki vatandaş oluyor, bedel ödeyen bölgemiz oluyor. Biz, bu krizin çözülmesinde üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı tamamlanan tesis ve projelerin Hayri Gür Spor Salonu'ndaki açılış törenine katıldı.

Trabzon'da yapımı tamamlanan ve hizmete açılan tesislerle ilgili bilgiler paylaşan Erdoğan, Akçaabat'ta yapımı biten yeni adliye binasını hizmete aldıklarını, pazar yeri ve otoparkı tamamlayıp kullanıma açtıklarını söyledi.

Erdoğan, 632 milyon lira yatırım değerine sahip 11 projeyle Trabzon'un ilçelerinde içme suyu, depolama ve su arıtma tesisleri inşa ettiklerini belirterek, Zağnos Vadisi Eğlence ve Macera Parkı'ndan katlı otopark yapımına, Pazarkapı Mahallesi'ndeki altyapı ve çevre düzenlemelerine pek çok hizmeti Ortahisar'a ulaştırdıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu eserlerin hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.

Kentsel dönüşümün, Trabzon'da en fazla üzerinde durdukları alanlardan biri olduğunu vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"6 Şubat Asrın felaketinde depreme hazırlık meselesinin asla ihmale gelmeyeceğini bir kez daha gördük. Çömlekçi Mahallemizdeki kentsel dönüşüm projesinin 1. etap çalışmaları kapsamında 106 konut, 20 dükkan ve kapalı otoparkımızı, Bahçecik Mahallemizde ise 40 konut ve 11 dükkanımızı altyapı ve çevre düzenlemeleri de dahil tamamladık. Arsin'de 221 konut ve 12 dükkanımız, Maçka'da 144 konut ve ticaret merkezimizi, Şalpazarı'nda 53 konutumuzla birlikte millet bahçemizi, Of ilçemizde 25 iş yeri ve bir mescidimizi, Akçaabat'ta ise 26 afet konutumuzu bitirdik. Böylece 1,2 milyar liralık konut, iş yeri ve altyapı yatırımını şehrimize kazandırdık. Bu yatırımlarda hayırlı uğurlu olsun diyorum."

"Beton yol kaplama çalışmalarını nihayete erdirdik"

Sürmene ve Yomra ilçelerinde hükümet konaklarını, Çarşıbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Akçaabat Polis Merkezi amirliği hizmet binalarını inşa edip, hizmete sunduklarını belirten Erdoğan, şunları ifade etti:

"18 ilçemizde yürüttüğümüz altyapı projeleriyle 183 milyon liralık beton yol kaplama çalışmalarını nihayete erdirdik. Çaykara, Ortahisar ve Akçaabat'ta 10 eğitim yuvamızı, Araklı'da kapalı spor salonumuzu ve Yomra'da çok amaçlı salonumuzu tamamladık. Üniversitemizin Fatih Kampüsü'nde yeni spor sahaları ve idari hizmet binası yaptık. Sürmene öğrenci yurdumuzu, Araklı'da spor salonumuzu, Kavaklı'da gençlik merkezimizi kullanıma açtık. Düzköy'de ilçe stadımızı, Söğütlü'de atletizm stadımızı modernize ettik. Trabzon genelinde yürüttüğümüz 620 milyon lira tutarındaki 18 farklı projeyi sizlerin istifadesine sunduk. Bunların resmi açılışlarını da bugün gerçekleştiriyoruz."

Erdoğan, sağlık hizmetleri alanına büyük önem verdiklerinin altını çizerek, Trabzon'a son 23 senede 1318 yataklı 19 hastane dahil, 64 sağlık tesisi kazandırdıklarını anımsattı.

Toplam 9 bin yataklı Trabzon Şehir Hastanesi'nin yapımının, 8 sağlık tesisinin ise ihale, proje ve arsa tedarik sürecinin devam ettiğini aktaran Erdoğan, "Bugün de Akçaabat'ta Yaylacık Sağlıklı Hayat Merkezini, iki adet aile sağlığı merkezini ve acil sağlık hizmetleri istasyonunu resmen açıyoruz. Maçka, Ortahisar ve Çaykara'da ikisi aile sağlığı merkezi, ikisi acil sağlık hizmetleri istasyonu olmak üzere dört sağlık tesisimizi hizmete sunuyoruz." diye konuştu.

"Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliğinde zafiyet oluşmadı"

Tarım ve ormancılık alanında farklı kategorilerde toplam 295 milyon lira değerinde 12 yeni projeyi resmen hayata geçirdiklerini belirten Erdoğan, "Evet, böylece tek bir açılışla toplam yatırım bedeli 13,5 milyar lirayı aşan 130 proje ve eseri Trabzonumuza kazandırmış oluyoruz. Bütün bu eser ve yatırımların Trabzonumuza, bölgemize ve ülkemize bir kez daha hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. İşçilerimize, mühendislerimize, mimarlarımıza, yatırımlarımıza katkı veren her bir kardeşime, her bir kurumumuza ayrı ayrı şükranlarımı iletiyorum." dedi.

Erdoğan, Türkiye'nin yakın çevresinde tarihi kırılmaların yaşandığına, bir asır önce olduğu gibi yeni dünya düzeninin de Türkiye'nin yer aldığı coğrafya merkezli hadiselerle şekillendiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 4. yılına girmek üzere. Her iki tarafta da on binlerce ölü, kayıp ve yaralı var. Savaşı sonlandırmaya dönük çabalarda henüz istenen netice alınamadı. Zaman zaman tırmanan bu kanlı savaş bölgemizle birlikte tüm dünyayı tedirgin ediyor. Türkiye olarak burada dengeli ve hakkaniyetli bir politika izliyoruz. Çatışmaların durması ve barışın tesisi için iki ülkeyle de temas halindeyiz. Karadeniz'in güvenliğinin riske girmemesine büyük önem veriyoruz. Hamdolsun şimdiye kadar bunda başarılı olduk. Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliğinde herhangi bir zafiyet oluşmadı. Rızkını Karadeniz'in bereketli sularından kazanan kardeşlerimizin işinde, gücünde bir sorun yaşanmadı. Tabii arzumuz, savaşın bir an önce sona ermesidir. Çünkü her savaşta olduğu gibi burada da kazanan kan tüccarlarıdır. Savaş baronlarının servetleri büyürken, bakıyorsunuz kaybeden halklar oluyor, sokaktaki vatandaş oluyor, bedel ödeyen bölgemiz oluyor. Biz, bu krizin çözülmesinde üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız."

