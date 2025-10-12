Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'da yapımı tamamlanan tesis ve projelerin açılış töreninde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gazze'ye yardım girişleri hamdolsun hızlandı. Bizim insani yardım tırlarımız da Gazze'ye ulaşmaya başladı." dedi.

Erdoğan, yapımı tamamlanan tesis ve projelerin Hayri Gür Spor Salonu'ndaki açılış töreninde yaptığı konuşmada, iki yıllık soykırımın ardından Gazze'de kalıcı huzura giden ilk adımın geçen günlerde atıldığını anımsattı.

Ateşkes mutabakatı sonrası buruk da olsa, gönülleri yaralı da olsa Gazzelilerin ilk defa rahat bir nefes aldığını belirten Erdoğan, çocukların yüzlerinin güldüğünü, İsrail'in hava saldırıları sebebiyle oradan oraya sürüklenen sivillerin, zorla çıkarıldıkları yerlere geri döndüğünü söyledi.

"Gazze'ye yardım girişleri hamdolsun hızlandı. Bizim insani yardım tırlarımız da Gazze'ye ulaşmaya başladı." diyen Erdoğan, bunların iki yıllık zulümden sonra umut veren, kalplere inşirah veren gelişmeler olduğunu dile getirdi.

Erdoğan, ateşkes anlaşmasıyla her şeyin bitmediğine işaret ederek, "Şimdi çok daha büyük bir imtihan, İslam dünyasını ve insanlığı bekliyor. Öncelikle İsrail'in attığı imzanın arkasında durması temin edilmelidir. Daha evvel defalarca yaptığı gibi İsrail'in bir bahane bulup anlaşmadan çark etmesine izin verilmemelidir. İkincisi, Gazze'nin yeniden süratle ayağa kaldırılmasıdır." diye konuştu.

İsrail'in, Gazze'nin yüzde 85'ini yaşanmaz hale getirdiğini, suları kirlettiğini, bahçeleri yok ettiğini, binaları yıktığını, okulları, hastaneleri, camileri bombaladığını, altyapı namına Gazze'de bir şey bırakmadığını hatırlatan Erdoğan, "Kış bastırmadan mutlaka bu konuda adım atılmalı, Gazzeli kardeşlerimiz derme çatma barınaklardan kurtarılmalıdır. Türkiye olarak burada da ne gerekiyorsa elimizden geleni yapacağız. Biz, bölgemizde istikrar istiyoruz, herkes için güvenlik istiyoruz. Kendimiz için neyi murat ediyorsak, Filistin'deki, Suriye'deki, Sudan'daki, Yemen'deki mazlumlar için de aynısını murat ediyoruz. İnşallah bu anlayışla çabalamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin ilkeli politikalarını herkes kabullendi"

Siyasetlerinin gayesinin dışarıda dostların sayısını artırmak, içeride de milletin gönlünü kazanmak olduğunu belirten Erdoğan, görüşmelerde, ziyaretlerde, barış diplomasisinde, uluslararası alanda müessir bir Türkiye'yi adım adım inşa ettiklerini söyledi.

Ekonomide, ticarette, savunmada ülkenin kazanımlarını büyütmek için var güçleriyle çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Siyasi hayatımızın hiçbir döneminde eğilip bükülenlerden olmadık. Küresel güçlere şirinlik yapanlardan olmadık. Ülke içinde başka, yurt dışında başka konuşanlardan olmadık. Bu milletin emanetine, bu aziz milletin asaletine, onuruna, şerefine asla gölge düşürmedik. Hep dik durduk. Önce Hakk'a, sonra halkımıza güvendik. Türkiye'nin insanlığın vicdanına tercüman olan ilkeli politikalarını hemen herkes kabullendi. Türkiye, bizim yönetimimizde uluslararası toplumun saygı duyulan, etkili, sözü dinlenen bir aktörü haline geldi. Yeni Türkiye'yi hasımlarımız dahil herkes kabullendi ama ülkemizin ana muhalefet partisi bunu halen idrak edemedi. Batılılar karşısında omurgalı durmayı ana muhalefete öğretemedik. Ülke içinde ne yaparlarsa yapsınlar, yurt dışına çıkınca Türkiye partisi gibi hareket etmeleri gerektiğini bu beyefendilere bir türlü anlatamadık.

Eski genel başkanın sicili bu hususta zaten çok kötüydü, Avrupa'sından Amerika'sına Türkiye'yi şikayet etmediği yer kalmamıştı. Fakat yeni genel başkan, ülkemizi Batılılara şikayette selefinden çok daha heveskar çıktı. Güya yurt dışına gidince Türkiye partisi olacaklardı ama verdikleri her söz gibi bunu da yediler, buna da sadık kalmadılar. Bir ara ülkemize gelen Batılı basın kuruluşlarına Türkiye'yi şikayet ediyor, 'sizin çıkarlarınızı en iyi biz koruruz' diyorlardı. Şimdi işi biraz daha ileri götürdüler. Artık onların gelmesini beklemiyorlar, ayaklarına bizzat kendileri gidiyorlar. Avrupa'ya, Türkiye'yi şikayet turları düzenliyorlar."

"Madem hayrın dokunmuyor, en azından zarar verme"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ezkaza bir yabancı mikrofon bulsa onu da ülkesini karalamak için kullandığına işaret eden Erdoğan, "Haklarında milyarlarca liralık yolsuzluk, rüşvet, haraç, irtikap iddiası olan haramileri yargıdan kaçırmak için Batılı ülkelere adeta yalvarıyorlar. Dün çıkmış yine şikayet için gittiği Avrupa'da kendi hükümeti için 'Gazze için parmağını bile kıpırdatmadı' iftirası atıyor. Son iki yılda Gazze'ye 100 bin tondan fazla insani yardım göndermiş, İsrail'le ticareti 1,5 yıl önce kesmiş, uluslararası tüm zirvelerde Gazzeli mazlumların hakkını cesaretle savunmuş, Gazze'nin tüm dünyada sesi, nefesi olmuş ülkesini kötülemekten hicap duymuyor. Türkiye'nin Filistin davasına verdiği güçlü desteği anlatmak yerine, sırf muhalefet etmek adına kendi devleti hakkında açıkça yalan söylüyor." diye konuştu.

Özel'i eleştiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buradan CHP Genel Başkanı'na sormak lazım. Hadi kendine saygın yok, işgal ettiğin koltuğa da mı hürmetin yok? Taşıdığın Türkiye'nin ana muhalefet partisi kimliğine de mi saygın yok? Yabancıların huzurunda ülkeni eleştirmekten hiç mi hicap duymuyorsun? Diyet borcunu ödemek uğruna Türk demokrasisini Batılı yoldaşlarına kötülerken hiç mi yüzün kızarmıyor? Hadi kendi itibarını umursamıyorsun, bari bu milletin gururunu ayağa düşürme, başkalarına çiğnetme. Madem vatana, millete bir hayrın dokunmuyor, en azından zarar verme. Bunlar değişmez, bunlar düzelmez, bunlar iflah olmaz. Bu içler acısı hallerini gördükçe inanın ben ülkemiz adına üzülüyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi bunların zihniyetinden korusun diyorum. Onlar ne yaparsa yapsın, biz sizin hakkınızı, sizin hukukunuzu, sizin iradenizi namusumuz, şerefimiz bilerek savunmayı sürdüreceğiz. Her yerde Türkiye'yi ve Türk milletini iftiharla temsil edeceğiz. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'a kazandırılan yatırımların hayırlı olmasını diledi, emeği geçenleri tebrik etti.

Törenden notlar

Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Ahmet Büyükgümüş, Mustafa Şen ve Ömer İleri, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan duanın ardından beraberindekilerle kurdele keserek yapımı tamamlanan tesis ve projelerin açılışı gerçekleştirildi.

Salona, üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının ve "Gazze, Gazzeli kardeşlerimizindir, ebediyen de öyle kalacaktır" sözünün yer aldığı poster asıldı.

Törene katılanlar, üzerinde Türk bayrağının da yer aldığı Filistin atkılarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinledi.

