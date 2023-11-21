Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Toplu cezalandırmaya dönüşen...

,
Son Güncelleme:
Güncel Haberler
Abone Ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Toplu cezalandırmaya dönüşen ve savaş suçu teşkil eden İsrail saldırılarını hiçbir şekilde kabul etmiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Toplu cezalandırmaya dönüşen ve savaş suçu teşkil eden İsrail saldırılarını hiçbir şekilde kabul etmiyoruz" dedi. - CEZAYİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Abdülmecid Cezayir Dış Politika Uluslararası İlişkiler Politika Güncel Haberler

title