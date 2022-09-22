Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(TOKİ'nin indirim kampanyası) Geri ödeme taksitleri 2021 haziran sonuna kadar başlamış konut ve iş yeri alıcıları...
Güncel Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(TOKİ'nin indirim kampanyası) Geri ödeme taksitleri 2021 haziran sonuna kadar başlamış konut ve iş yeri alıcıları faydalanabilecek, 19 Ekim'e kadar sürecek"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(TOKİ'nin indirim kampanyası) Geri ödeme taksitleri 2021 haziran sonuna kadar başlamış konut ve iş yeri alıcıları faydalanabilecek, 19 Ekim'e kadar sürecek"
Kaynak: AA / Ferdi Türkten - Güncel