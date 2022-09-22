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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(TOKİ'nin indirim kampanyası) Geri ödeme taksitleri 2021 haziran sonuna kadar başlamış konut ve iş yeri alıcıları...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(TOKİ'nin indirim kampanyası) Geri ödeme taksitleri 2021 haziran sonuna kadar başlamış konut ve iş yeri alıcıları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(TOKİ'nin indirim kampanyası) Geri ödeme taksitleri 2021 haziran sonuna kadar başlamış konut ve iş yeri alıcıları faydalanabilecek, 19 Ekim'e kadar sürecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(TOKİ'nin indirim kampanyası) Geri ödeme taksitleri 2021 haziran sonuna kadar başlamış konut ve iş yeri alıcıları faydalanabilecek, 19 Ekim'e kadar sürecek"

Kaynak: AA / Ferdi Türkten - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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