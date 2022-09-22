Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(TOKİ'nin indirim kampanyası) Geri ödeme taksitleri 2021 haziran sonuna kadar başlamış konut ve iş yeri alıcıları... Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(TOKİ'nin indirim kampanyası) Geri ödeme taksitleri 2021 haziran sonuna kadar başlamış konut ve iş yeri alıcıları faydalanabilecek, 19 Ekim'e kadar sürecek" Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(TOKİ'nin indirim kampanyası) Geri ödeme taksitleri 2021 haziran sonuna kadar başlamış konut ve iş yeri alıcıları faydalanabilecek, 19 Ekim'e kadar sürecek" Güncel Kaynak: AA / Ferdi Türkten Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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