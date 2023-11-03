Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokayev'e TOGG hediye ettiErdoğan, Kazakistan'dan ayrıldı

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokayev'e TOGG hediye etti Erdoğan, Kazakistan'dan ayrıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'e Türkiye'nin yerli otomobili TOGG hediye etti.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokayev'e TOGG hediye etti

Erdoğan, Kazakistan'dan ayrıldı

ASTANA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'e Türkiye'nin yerli otomobili TOGG hediye etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 10'uncu Zirvesi'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Kazakistanlı mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev'in zirvede yer alan liderler onuruna Ak Orda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda verdiği yemeğe katıldı. Erdoğan zirvenin ardından ev sahibi Tokayev'e Türkiye'nin yerli otomobili TOGG hediye etti. Astana'daki temaslarını tamamlayan Erdoğan, Tokayev tarafından uğurlanarak Türkiye'ye hareket etti.