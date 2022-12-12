Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TOGG'un fabrika açılışına gelmeyip, 10 bin kilometre öteye hamburger yemeye giden vizontele muhalefetini kendi cahilliği ile...
Güncel Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TOGG'un fabrika açılışına gelmeyip, 10 bin kilometre öteye hamburger yemeye giden vizontele muhalefetini kendi cahilliği ile baş başa bırakıyoruM.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Togg'un fabrika açılışına gelmeyip, 10 bin kilometre öteye hamburger yemeye giden vizontele muhalefetini kendi cahilliği ile baş başa bırakıyoruM." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel