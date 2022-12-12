Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TOGG'un fabrika açılışına gelmeyip, 10 bin kilometre öteye hamburger yemeye giden vizontele muhalefetini kendi cahilliği ile... Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TOGG'un fabrika açılışına gelmeyip, 10 bin kilometre öteye hamburger yemeye giden vizontele muhalefetini kendi cahilliği ile baş başa bırakıyoruM. Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Togg'un fabrika açılışına gelmeyip, 10 bin kilometre öteye hamburger yemeye giden vizontele muhalefetini kendi cahilliği ile baş başa bırakıyoruM." - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Recep Tayyip Erdoğan TOGG Politika Güncel Haberler

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