Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg ile test sürüşü yaptı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze Bilişim Vadisi'nde Togg'un en son prototipinin test sürüşünü yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze Bilişim Vadisi'nde Togg'un en son prototipinin test sürüşünü yaptı. Erdoğan, Gebze Bilişim Vadisi'nde katıldığı "Sanayi ve Teknolojinin Merkezi Kocaeli'ye Değer Katanlar Ödül Töreni"nin ardından test ve deneme süreçleri devam eden Türkiye'nin otomobili Togg'un test sürüşünü gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından test sürüşüne ilişkin yaptığı paylaşımda, "Cennet vatanımızın yollarında... Yerli ve milli..." ifadelerini kullandı. Paylaşımda, Erdoğan'ın test sürüşü sırasında çekilen fotoğraflarına da yer verildi. Güncel AA / Zeynep Rakipoğlu Recep Tayyip Erdoğan Bilişim Vadisi Gebze TOGG Güncel Haberler

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