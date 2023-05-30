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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB İkiz Kuleleri'nde Genel Kurul'a katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB İkiz Kuleleri'nde Genel Kurul'a katılacak

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB İkiz Kuleleri'nde TOBB 79. Genel Kurulu'na katılacak, parti genel merkezinde AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı'na başkanlık edecek.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB İkiz Kuleleri'nde TOBB 79. Genel Kurulu'na katılacak, parti genel merkezinde AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/14.00/16.00)

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Güncel Haberler

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