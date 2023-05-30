Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB İkiz Kuleleri'nde Genel Kurul'a katılacak
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB İkiz Kuleleri'nde TOBB 79. Genel Kurulu'na katılacak, parti genel merkezinde AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı'na başkanlık edecek.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB İkiz Kuleleri'nde TOBB 79. Genel Kurulu'na katılacak, parti genel merkezinde AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı'na başkanlık edecek.
(Ankara/14.00/16.00)
Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi?— Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023
Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel