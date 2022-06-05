Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TMO'nun arpa alım fiyatı ton başına 5 bin 500 lira alım ve 500 lira prim bedeli olmak üzere toplamda 6000 lira olarak... - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TMO'nun arpa alım fiyatı ton başına 5 bin 500 lira alım ve 500 lira prim bedeli olmak üzere toplamda 6000 lira olarak... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TMO'nun arpa alım fiyatı ton başına 5 bin 500 lira alım ve 500 lira prim bedeli olmak üzere toplamda 6000 lira olarak belirlenmiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TMO'nun arpa alım fiyatı ton başına 5 bin 500 lira alım ve 500 lira prim bedeli olmak üzere toplamda 6000 lira olarak belirlenmiştir." AA / Selma Kasap - Güncel Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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