Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TMO'nun arpa alım fiyatı ton başına 5 bin 500 lira alım ve 500 lira prim bedeli olmak üzere toplamda 6000 lira olarak... - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TMO'nun arpa alım fiyatı ton başına 5 bin 500 lira alım ve 500 lira prim bedeli olmak üzere toplamda 6000 lira olarak...
AA - Selma Kasap - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TMO'nun arpa alım fiyatı ton başına 5 bin 500 lira alım ve 500 lira prim bedeli olmak üzere toplamda 6000 lira olarak belirlenmiştir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TMO'nun arpa alım fiyatı ton başına 5 bin 500 lira alım ve 500 lira prim bedeli olmak üzere toplamda 6000 lira olarak belirlenmiştir."
AA / Selma Kasap - Güncel