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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(TMO alım fiyatları) Üreticilerimizin eline ton başına ekmeklik buğdayda 9 bin 250 lira, arpada ise 7 bin 500 lira geçecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(TMO alım fiyatları) Üreticilerimizin eline ton başına ekmeklik buğdayda 9 bin 250 lira, arpada ise 7 bin 500 lira geçecektir.

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(TMO alım fiyatları) Üreticilerimizin eline ton başına ekmeklik buğdayda 9 bin 250 lira, arpada ise 7 bin 500 lira geçecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(TMO alım fiyatları) Üreticilerimizin eline ton başına ekmeklik buğdayda 9 bin 250 lira, arpada ise 7 bin 500 lira geçecektir."

Kaynak: AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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