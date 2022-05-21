Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tiyatrovari şovlarla kendi kendimizi kandırmıyor, tüm hayallerimizi gençlerimizle birlikte kuruyoruz"

Yeni Adana Stadyumu

Bir Gençlik Şöleni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ADANA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları tarafından Yeni Adana Stadyumu'nda düzenlenen, "Bir Gençlik Şöleni" etkinliğinde konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin gerektiğinde yedi düvele meydan okuyarak elde ettiği her kazanım, gençlerimizin onurlu duruşları, erdemli mücadeleleri, başarıları sayesindedir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tiyatrovari şovlarla kendi kendimizi kandırmıyor, tüm hayallerimizi gençlerimizle birlikte kuruyor, tüm hedeflerimizi gençlerimizle birlikte belirliyoruz."