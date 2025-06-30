Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİM 32. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO ve hizmet ihracatları da dahil edildiğinde toplam 7,1 milyar dolar ihracat rakamına ulaştıklarını belirterek, "Özellikle silahlı, silahsız, insansız hava araçlarında dünyanın önde gelen ülkeleri arasına girmeyi başardık. Dünyada satılan her üç İHA'dan ikisini Türk firmaları üretiyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 32. Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türk Eximbank'ın 2024 yılında 49 milyar dolarlık desteğiyle ihracatçılar için güçlü bir kaynak oluşturduğunu söyledi.

Bu destekten yararlanan 17 bin 838 ihracatçının yüzde 83'ünün KOBİ olduğunu, 2025 yılında ise bu desteği 52 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirten Erdoğan, "Merkez Bankamız, geçen yıl 581 milyar liralık reeskont kredisi kullandırdı. Bu yılın ilk 5 ayında ise 330 milyar liraya ulaştık. Bu kredilerin maliyetinin yarısını biz üstlenerek, ihracatçılarımızı son 2 yılda toplam 173 milyar liralık bir finansman yükünden kurtardık." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda çok önemli bir adım daha attıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Yatırım taahhütlü avans kredisi programının limitini 500 milyar liraya yükselttik. Bu programla dış ticaret açığımızda önemli yer tutan 284 stratejik ürüne 2 milyar lira ve üzerindeki yatırım projelerine destek sağlıyoruz. Üstelik bu kredilerin maliyet oranı piyasa faizlerinin üçte biri kadar. İlk 2 yıl anapara ödemesi yok ve 10 yıla kadar vade imkanı sunuluyor. Faaliyetleri de kısa süre önce başlayan Türk Ticaret Bankası, ihracatçılarımızın finansmana erişimini kolaylaştırmak ve finansman imkanlarını çeşitlendirmek açısından önemli bir görev üstlenecektir. İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi'miz ise sunduğu kefalet ve garanti mekanizmalarıyla sizlere yardımcı oluyor. Halihazırda 142 milyar lira tutarındaki ihracatçı kredisini kullanımına karşılık 124 milyar liralık kefalet desteği sağlandı. Yıl sonuna kadar 70 milyar liralık ek kapasite oluşturularak kümülatif kredi kefalet hacminin 160 milyar lirayı bulması hedefleniyor."

"Savunma ve havacılık, beyaz eşya, otomotiv, enerji gibi pek çok sektörde dünyanın önde gelen imalat sanayi üreticilerinden biriyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Savunma ve havacılık, beyaz eşya, otomotiv, enerji gibi pek çok sektörde dünyanın önde gelen imalat sanayi üreticilerinden biriyiz. Savunma ve havacılık sanayimizin 2002 yılında yerlilik oranı yüzde 20 ve ihracatı 248 milyon dolardı. 2024 yılında 15 milyar doları aşan cirosu 180 farklı ülkeye ve bölgeye 6,7 milyar dolar mal ihracatı, gurur kaynağımız oldu. NATO ve hizmet ihracatları da dahil edildiğinde toplam 7,1 milyar dolar ihracat rakamına ulaştık. Özellikle silahlı, silahsız insansız hava araçlarında dünyanın önde gelen ülkeleri arasına girmeyi başardık. Dünyada satılan her üç İHA'dan ikisini Türk firmaları üretiyor. Zırhlı kara araçlarında ise adeta küresel bir markaya dönüştük." ifadelerini kullandı.

İlerleyen yıllarda milli muharip uçak Kaan'a olan taleplerin artacağının görüleceğini dile getiren Erdoğan, "İnsansız hava araçlarında yakaladığımız küresel başarıyı inşallah savaş uçaklarında da elde edeceğiz. Savunma sanayi ürünlerimize çamur atmaya çalışan iş bilmezlere rağmen inşallah bunu başaracağız. 37 milyar doları aşan ihracat hacmiyle otomotiv sektörümüz Avrupa'nın 4'üncü, dünyanın ise 12'nci büyük otomotiv üretim üssü konumundadır. Dünyanın en büyük 250 müteahhitlik firması sıralamasında, şirket sayısı itibariyle ikinci sırada yer alıyoruz. Türk dizileri 250'yi aşkın ülkede, 800 milyondan fazla izleyiciye ulaşıyor. Ziyaret ettiğimiz birçok ülkede, Türk dizilerini seyrederek Türkçe öğrenmiş, ülkemizin adeta fahri elçisi olmuş gençlerle karşılaşıyoruz. Bakım onarım hizmetleriyle, gelir itibariyle dünyada 8'inci sıradayız. Turizm alanında da 62,2 milyon ziyaretçi sayısıyla en fazla turist ağırlayan 4'üncü ülkeyiz." dedi.

Erdoğan, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Salgınlar, savaşlar, küresel krizler, tedarik zinciri kopmaları, bunların hiçbiri bizi yolumuzdan alıkoymadı. Ne yaşanırsa yaşansın, Türkiye'nin ihracatçıları asla geri adım atmadı. Sizin başarılarınız, gençlerimize umut, girişimcilerimize ilham kaynağı oldu. Sizden beklentimiz yalnızca üretmeniz ve satmanız değil; aynı zamanda kutlu yürüyüşümüze eşlik etmenizdir. Hiç endişeniz olmasın, Allah'ın izniyle daha nice başarı hikayelerini birlikte yazacağız. Önünüzde örülen nice duvarları birlikte yıkacağız. Daha nice rekorları beraberce kıracağız. Türkiye Yüzyılı ülkümüzü, inşallah beraberce gerçekleştireceğiz. Biz unutmayın, kısa mesafe koşucusu değiliz, biz maraton koşucusuyuz. Yükümüz ağır, yolumuz uzundur. 'Mevla yolumuzu, bahtımızı açık etsin' diyorum. Sizlerin şahsında ülkemizin kalkınmasına, üretimine ve prestijine katkı sunan tüm ihracatçılarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Bugün ödüllerini alacak veya almış olan ihracatın şampiyonlarını tebrik ediyorum. Türkiye İhracatçılar Meclisi'mizin 32. Genel Kurulunun hayırlara vesile olmasını diliyor, tekrar görüşmek dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum."

Programa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, konuşmasının ardından 16. yüzyıl Osmanlı satranç takımından ilham alınarak el işçiliğiyle hazırlanan bir satranç seti hediye edildi.

Erdoğan, daha sonra 2024 yılı ihracatında ilk 10'a giren firma temsilcilerine ödüllerini takdim etti.

(Bitti)