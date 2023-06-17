Cumhurbaşkanı Erdoğan TİM 30. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuştu: (4)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs'tan bu yana muhalefet cephesinde yaşananların, ülkenin nasıl bir felaketin eşiğinden döndüğünü anlattığını belirterek, "Güya milleti barıştırmaktan bahsedenlerin seçim akşamı başlayan kavgası o günden bugüne hiç durmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs'tan bu yana muhalefet cephesinde yaşananların, ülkenin nasıl bir felaketin eşiğinden döndüğünü anlattığını belirterek, "Güya milleti barıştırmaktan bahsedenlerin seçim akşamı başlayan kavgası o günden bugüne hiç durmadı. Millete demokrasi vadedenlerin, iş koltuktan kalkmaya gelince bir gecede nasıl diktatör oldukları anlaşıldı." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hotel Raffles İstanbul'daki Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 30. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleriyle ihtiyaçları olan azmi, cesareti, kararlılığı ve iradeyi tekrar elde ettiklerini söyledi.

Her iki seçimde de ezici bir zafer kazanarak, yasaması ve yürütmesiyle Türkiye'ye 5 sene daha hizmet etme şerefine nail olduklarını dile getiren Erdoğan, 28 Mayıs gecesi sandıkların kapanmasıyla Türkiye Yüzyılı'nın ilk adımını atmış bulunduklarını ifade etti.

Kabineyi de süratle oluşturarak hedefleri doğrultusunda çalışmaya başladıklarını anlatan Erdoğan, gelecek 5 sene boyunca hiç durmadan çalışarak Türkiye Yüzyılı vizyonunu inşa edeceklerinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin, hizmetlerle eserlerle müjdelerle dolu dolu geçireceği ilave bir 5 yıl daha kazandığını, sadece 21 yıllık değil, asırlık kazanımlarını tehlikeye atacak büyük bir kuşatmayı da parçaladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Son seçim sonuçlarının milletimizin istikbal yolculuğu açısından önemini zamanla daha iyi idrak edeceğiz. Milletimizin verilmiş sadakasının olduğunu gün geçtikte çok daha net göreceğiz. Sırf iktidara gelmek uğruna kimlerin kimlerle hangi pazarlıklara giriştiği, kapalı kapılar ardında ne tür sözlerin verildiği, vatanın bekasının 'işporta malı' gibi nasıl tezgaha konulduğu zamanla ortaya saçılacaktır. Hepsinden öte, terör örgütleriyle ne gibi pazarlıklar yapıldığı ortaya çıktıkça gerçekten 'Verilmiş sadakamız varmış.' diyeceğiz.

28 Mayıs'tan bu yana muhalefet cephesinde yaşananlar, ülkemizin nasıl bir felaketin eşiğinden döndüğünü zaten anlatıyor. Güya milleti barıştırmaktan bahsedenlerin seçim akşamı başlayan kavgası o günden bugüne hiç durmadı. Millete demokrasi vadedenlerin, iş koltuktan kalkmaya gelince bir gecede nasıl diktatör oldukları anlaşıldı. Çok daha ilginci, 'Halil İbrahim sofrası.' diyerek demokrasi mücadelesinin yapıldığı yeri böyle bir yemek sofrasına dönüştürmenin de ne kadar anlamsız olduğu ortaya çıktı. Millete pazarladıkları masanın tam anlamıyla bir kurtlar sofrası olduğu ortaya çıktı. İşte milletimiz, o engin basiret ve ferasetiyle bunların asıl yüzünü görmüş, kendisinin ve evlatlarının geleceğini riske atmamıştır. Aynı tavrı muhalefetten de bekliyoruz. Muhalefetin de hatalarını görüp, kendilerini düzeltmelerini ümit ediyoruz. Millete karşı siyaset yapmak yerine, ülke ve millet için siyaset yapmaları hem kendileri hem de demokrasimiz açısından daha faydalı olacaktır."

"Türkiye yeni bir muhalefet anlayışına ihtiyacı var"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin geride bırakılan 21 yılda pek çok açığı kapattığını, demokrasiden hak ve özgürlüklere, altyapı yatırımlarından millet iradesinin kullanılmasına kadar nerede bir açık varsa onun üzerine gittiklerini ama ülkenin en kronik sorunlarından olan muhalefet açığını bir türlü kapatamadıklarını ifade etti.

Son seçim sonuçlarının Türkiye'deki muhalefet açığının kapanması için de bir fırsat teşkil ettiğine inandığını söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye artık her hayırlı işe karşı çıkan, mahkeme kapılarında nöbet tutan, 'istemezükçü' bir muhalefet anlayışını hak etmiyor. Milletimiz iktidara gelebilmek uğruna terör örgütleriyle iş tutacak kadar muvazeneyi yitirmiş bir muhalefet pratiği görmek istemiyor. Evlatlarımız, umut vermek yerine sürekli yalan söyleyen, felaket tellallığı yapan, ülkeyi kötüleyen bir muhalefet söylemine maruz kalmak istemiyor. Parti içi çekişmelerden, baba-oğul arasında yaşanan taht kavgalarından bağımsız olarak, Türkiye'nin yeni bir muhalefet anlayışına ihtiyacı var. Türkiye Yüzyılı'nda inşallah bunun da gerçekleşmesini temenni ediyorum."

Erdoğan, tüm dünyada Türkiye'nin bayrağını dalgalandıran ihracatçılara teşekkür ederek, TİM'in 30. Olağan Genel Kurulu'nun başarılı geçmesini, hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, ödül alan kişileri ve firmaları tebrik etti.

İhracat şampiyonları ödüllerini Erdoğan'ın elinden aldı

Konuşmasının ardından Erdoğan'a Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve TİM Başkanı Mustafa Gültepe tarafından Cumhuriyet'in 100. yılını temsilen üzerinde 100 yıldız bulunan, 27 ihracatçı sektörünü temsilen 27 farklı eserin sanatçı Kenan Işık tarafından resmedildiği "TİM 30. Yılı Özel İhracatın Yüzyılı Tablosu" takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin mal ihracatı şampiyonu olan Ford Otomotiv Sanayi AŞ, Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ, SOCAR Türkiye Petrol Ticaret AŞ, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye AŞ, Kibar Dış Ticaret AŞ, Vestel Ticaret AŞ, Arçelik AŞ, TGS Dış Ticaret AŞ, Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ ve Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları AŞ ile Türkiye'nin hizmet ihracatı şampiyonu olan Türk Hava Yolları'nın yöneticilerine ödüllerini verdi.

Erdoğan, Bakan Bolat, TİM Başkanı Gültepe ve ihracat şampiyonlarıyla günün anısına fotoğraf çektirdi.

(Bitti)