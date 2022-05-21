Cumhurbaşkanı Erdoğan, THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes'i kutladı - Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde İspanya ekibi Real Madrid'i 58-57 mağlup ederek art arda 2. kez şampiyon olan Anadolu Efes'i tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan ve Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ı telefonla arayarak, takımın THY Avrupa Ligi şampiyonu olmasını kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da "THY Avrupa Ligi şampiyonu olarak başarılarına bir yenisini daha ekleyen, bir kez daha göğsümüzü kabartan ülkemizin gururu Anadolu Efes basketbol takımımızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.