Cumhurbaşkanı Erdoğan, TFF 2. Lig şampiyonları Sakaryaspor ve Pendikspor'u tebrik etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TFF 2. Lig şampiyonları Sakaryaspor ve Pendikspor'u tebrik etti

AA - Zeynep Rakipoğlu - Güncel
 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TFF 2. Lig şampiyonları Sakaryaspor ve Pendikspor'u tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021-2022 TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup şampiyonu Sakaryaspor ile Beyaz Grup şampiyonu Pendikspor'u ve taraftarlarını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021-2022 TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup şampiyonu Sakaryaspor ile Beyaz Grup şampiyonu Pendikspor'u ve taraftarlarını tebrik etti.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2021-2022 TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup şampiyonu olan Sakaryaspor ile Beyaz Grup şampiyonu olan Pendikspor'u ve taraftarlarını tebrik ediyor, takımlarımıza 1'inci ligde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel

Türkiye Futbol Federasyonu, Recep Tayyip Erdoğan, Sakaryaspor, Pendikspor, Güncel, Haberler

title