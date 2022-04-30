Cumhurbaşkanı Erdoğan, TFF 2. Lig şampiyonları Sakaryaspor ve Pendikspor'u tebrik etti
AA - Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021-2022 TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup şampiyonu Sakaryaspor ile Beyaz Grup şampiyonu Pendikspor'u ve taraftarlarını tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021-2022 TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup şampiyonu Sakaryaspor ile Beyaz Grup şampiyonu Pendikspor'u ve taraftarlarını tebrik etti.
Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2021-2022 TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup şampiyonu olan Sakaryaspor ile Beyaz Grup şampiyonu olan Pendikspor'u ve taraftarlarını tebrik ediyor, takımlarımıza 1'inci ligde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel